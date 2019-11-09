Son Dakika Haberleri: Korkuteli'nde köpek dövüşü iddiası
Son Dakika Güncel Korkuteli'nde köpek dövüşü iddiası

Korkuteli'nde köpek dövüşü iddiası

6 saat önce

Korkuteli ilçesinde köpek dövüştürdüğü iddia edilen 27 kişiye toplam 20 bin 871 lira idari para cezası uygulandı.

Korkuteli'nde köpek dövüşü iddiası, System.String[]

Korkuteli ilçesinde köpek dövüştürdüğü iddia edilen 27 kişiye toplam 20 bin 871 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Jandarma Karakolu ekipleri, Çukurca Mahallesi'nde köpek dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı baskında suçüstü yakalanan 27 kişiye Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce toplam 20 bin 871 lira idari para cezası kesilirken, köpeklere el konuldu.

Korkuteli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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