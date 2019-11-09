Korkuteli'nde köpek dövüşü iddiası
6 saat önce
Korkuteli ilçesinde köpek dövüştürdüğü iddia edilen 27 kişiye toplam 20 bin 871 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Korkuteli ilçesinde köpek dövüştürdüğü iddia edilen 27 kişiye toplam 20 bin 871 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Jandarma Karakolu ekipleri, Çukurca Mahallesi'nde köpek dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı baskında suçüstü yakalanan 27 kişiye Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce toplam 20 bin 871 lira idari para cezası kesilirken, köpeklere el konuldu.
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