Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika

Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası

08.03.2021 14:24
Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası, System.String[]

Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirlerine uymayarak kahvehanesinde arkadaşlarıyla "okey" oynayan iş yeri sahibine, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz sanık B.D. hakkında iddianame hazırladı. İddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince bir süre önce kabul edildi.

KIRAATHANEDE OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

Geçen yıl merkez Kayapınar ilçesinde B.D'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğu aktarılan iddianamede, B.D. ve arkadaşlarının "okey" oynadıklarının tespit edildiği kaydedildi. B.D. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılandı.

1 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Sanık B.D. savunmasında, normalde salgın sürecinde kurallara uyan birisi olduğunu savunarak, arkadaşlarının "okey" oynamasına müsaade ettiği için hata yaptığını belirtti ve beraatine karar verilmesini talep etti. Sanığın geleceği üzerindeki olumsuz yan etkilerini dikkate alarak cezada indirime giden mahkeme, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti.

SABIKASIZ OLMASI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Mahkeme, B.D'ye verilen cezanın 2 yıl veya daha az hapis cezası olması, daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmamış bulunması, suçun işlenmesiyle tazmini gereken maddi bir zarar bulunmaması ve sanığın adli sicil kaydından anlaşılan sabıkasız geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına da hükmedildi.

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"30 Mayıs 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 47 sayılı kararının bulunduğu ve bu kararda da kıraathane gibi eğlence yerleri de dahil olmak üzere belirli tedbirlere tabi olduğu görülmüştür. Günümüz tarihi ile bu tedbirlerin halen devam ettiği, salgının henüz son bulmadığı gibi tüm dünyada da tedbirlere devam edildiği, uzunca bir süre tedbirlerin devam edeceğine ve değişerek daha da kapsamlı hal alacağına, yeri geldiğinde sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulanacağına ilişkin tüm radyo ve televizyon kanallarından da duyurular yapılıyor. Sanığın kısıtlamalardan, tedbirlerden ve yasaklardan, yaşı, eğitimi ve sosyal durumu itibarıyla bihaber olmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla, üzerine atılı TCK 195/1 maddesinde düzenlenen 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu işlediği sabit görülerek mahkumiyetine karar verilmiştir."

Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası

Koronavirüs, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika


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