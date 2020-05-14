Korona, dijital ortama yöneltti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona, dijital ortama yöneltti - Son Dakika

Korona, dijital ortama yöneltti

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) yine önemli bir çalışmaya imza atarak pandemi döneminde bireylerin dijital yaşamlarını mercek altına aldı.

Korona, dijital ortama yöneltti, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) yine önemli bir çalışmaya imza atarak pandemi döneminde bireylerin dijital yaşamlarını mercek altına aldı.


SODIGEM araştırmacıları tarafından toplam 73 ilden bin 293 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve pandemi döneminde dijital yaşamın incelendiği çalışmanın sonuçları ise SODIGEM uzmanları tarafından dikkat çekici olarak yorumlandı.


Uzmanlar, vatandaşların yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada dijital alışkanlıklarda dikkati çeken artış noktalarını ise şu şekilde sıraladı:


Dijital ortamlarda geçirilen süre arttı


Bireylerin dijital ortamlarda ve cep telefonlarıyla geçirdikleri süre büyük oranda arttı. Bireylerin yüzde 70'i bilgisayar kullanımının arttığını belirtirken, yüzde 80'i de cep telefonu kullanım sürelerinin büyük ölçüde arttığını dile getirdi. Evde bulunulan süre boyunca cep telefonu kullanımının kadınlarda yüzde 42,7'lik bir artış gösterdiği görülürken bu oranın erkeklerde yüzde 52,8'lik bir artışa sahip olduğu görüldü. Bilgisayar kullanımı artışının ise yüzde 59,3'lük bir oran ile bekar bireylerde daha yüksek olması dikkat çekti.


Görüntülü konuşma ve video konferans uygulamalarını kullanma sıklığının ise katılımcılar arasında yüzde 78 oranında arttığı tespit edildi. Yakın çevresiyle video konferans programları aracılığıyla görüşme yapan kişi sayısı ise pandemi öncesi döneme göre yüzde 273,5 artarak dikkati en çok çeken artış noktalarından biri olarak görüldü. Evde geçirilen süre boyunca video konferans uygulamalarını en sık kullanan yaş grubu ise 18-24 yaş olarak tespit edildi.


Korona virüs dijital bezginliği arttırdı


Çalışmaya katılan bireylerin yüksek çoğunluğunun dijital ortamların karantina sürecinde hayatlarını kolaylaştırdığını belirtmesinin yanı sıra katılımcıların yarısından fazlası ise evde geçirdikleri sürede yoğun dijital araç kullanımından dolayı dijital bezginlik hissi yaşadıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 22.2'si karantina döneminde dijital ortamlarda gereğinden fazla zaman geçirdiği için diğer işlerini aksattığını dile getirirken, dijital ortamlarda fazla vakit geçirerek işlerini aksattığını belirten katılımcıların yüzde 65.2'sinin uzaktan çalışma imkanına sahip olduğu görüldü.


Uzmanlar, çalışmaya katılan akademisyenlerin yarıya yakınında ise evde geçirdikleri sürede konsantrasyon sorunu yaşadıklarının görüldüğünü belirtti. Konsantrasyon sorunu yaşayan katılımcıların yüzde 71.5'inin uzaktan çalışma imkanına sahip olması dikkat çeken oranlar arasında yer aldı. Katılımcıların aynı zamanda evde geçirilen süre boyunca aşırı dijital araç kullanımından dolayı fiziksel rahatsızlıklar da yaşadığı görüldü. Bu sebeple en çok fiziksel rahatsızlık yaşayan kullanıcıların yaş aralığı yüzde 37.7 ile 18-24, en az fiziksel rahatsızlık yaşayan kullanıcıların yaş aralığı ise yüzde 3 ile 50-54 olarak açıklandı.


Çevrim içi alışveriş ve oyun oynama alışkanlıkları arttı


SODİGEM uzmanları, kadın katılımcıların pandemi döneminde çevrim içi alışverişe yönelme alışkanlıklarının arttığını belirtirken, erkek katılımcılarda bu artışın evde dijital oyun oynayarak geçirdikleri vakitte yaşandığı sonucuna ulaşıldığını iletti. Öğrencilerin bu dönemdeki dijital oyun oynama alışkanlıklarında ise pandemi öncesi döneme oranla yine bir artış yaşandığı görüldü. Uzmanlar, evde geçirilen süre boyunca dijital oyun oynama sıklığındaki en büyük artışın 18-24 yaş aralığındaki kullanıcılarda görüldüğünü belirtti. Uzmanlar ayrıca, bu dönemde öğrenciler arasında yüzde 52,6 daha fazla çevrimiçi kursa katılım gerçekleştiğinin de altını çizdi.


Pandemi döneminde online alışveriş uygulamalarının kullanımının da yüzde 51.9'luk bir artışa sahip olduğu görüldü. Online alışveriş uygulamaları kullanma sıklığı en çok artan yaş aralığı ise 18-24 olarak açıklandı. Elde edilen sonuçlara göre online alışveriş uygulamalarını kullanım sıklığı artışı en yoğun 2 bin 500 TL ve daha az geliri olan bireylerde gözlenirken, kadın katılımcılarda erkeklere göre daha fazla artış yaşandığı görüldü.


Gençler korona virüs paylaşımlarından sıkılmasına rağmen haberleri paylaşmadan önce teyit ediyor


Açıklamalara göre sosyal medya platformlarında yayınlanan haberleri paylaşmadan önce teyit ettiğini belirten katılımcıların yüzde 28.8'lik kısmı en yüksek oran ile 18-24 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. 50-54 yaş aralığındaki katılımcıların ise haberleri paylaşmadan önce teyit etme oranı yüzde 3.1 ile en alt sırada yer aldı. Çalışmaya katılan bireyler arasında erkeklerin yüzde 53.6 ile haberleri paylaşmadan önce kadınlara göre daha yüksek oranda teyit ettiği ortaya çıktı.


Gençlerin sosyal medya platformlarında yayınlanan haberleri teyit ederek paylaşmasına rağmen, aynı zamanda pandemi döneminde yapılan korona virüs paylaşımlarından en çok sıkılan yaş grubu olduğu da görüldü. Elde edilen verilere göre tüm katılımcıların yüzde 65'i korona virüs paylaşımlarından sıkıldığını belirtirken, 18-24 yaş aralığındaki katılımcılar yüzde 27.3'lük bir oran ile korona virüs paylaşımlarından en çok sıkılan yaş grubu oldu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:31 Kaynak: İHA


Son Dakika

Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
16 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 16 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 19:30:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona, dijital ortama yöneltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]