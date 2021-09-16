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Korona kısıtlamalarını kaldıran 5 ülke - Son Dakika

Korona kısıtlamalarını kaldıran 5 ülke

16.09.2021 17:48
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Korona virüs salgını devam ederken, 5 ülke salgın önlemlerini gevşetme ya da tamamen kaldırma kararı aldı.

Korona virüs salgını devam ederken, 5 ülke salgın önlemlerini gevşetme ya da tamamen kaldırma kararı aldı.

Dünya genelinde korona virüs salgını devam ederken bazı ülkeler, salgına karşı maske takmak gibi zorunlulukları kaldırdı. Covid-19'un artık" toplumu tehdit eden bir hastalık" olmadığı kararını alan 5 ülke artık aşı pasaportu olmadan günlük hayata devam ediyor. "Korona ile yaşama" modelini kabul ederek, salgın öncesi hayata geri döndü.

Önlemleri kaldıran Danimarka

Danimarka hükümeti, 10 Eylül itibariyle tüm korona virüs önlemlerini kaldırdı. Hükümet, korona virüsün artık sosyal hayatı tehdit eden bir hastalık olmadığını savunuyor. Danimarkalılar artık restoranlara "aşı pasaportu" göstermeden girebiliyor, maske kullanmadan toplu taşıma kullanabiliyor ve kısıtlama olmadan kalabalık etkinliklere katılabiliyor. Salgın öncesi hayata dönülen Danimarka'da13 Eylül itibariyle ülke nüfusunun yüzde 74'ü korona virüse karşı tamamen aşılandı. Korona virüsün yayılma hızının düşüşe geçtiği Danimarka'da Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Bu kadar iyi olmamızın temelini aşılar ve Danimarka halkının uzun süredir gösterdiği mükemmel çabadır" dedi.

Singapur

Singapur, vatandaşların hayatını sınırlandırmak yerine salgını aşılarla kontrol altına almak ve hastanelik kapasitesini takip edilmesini içeren korona virüs salgını ile yaşama planını Haziran ayında başlatma kararı aldı. Ağustos ayı itibariyle kaldırılan sınırlandırmalarla, tamamen aşılı kişiler restoranlara girebiliyor, kalabalık toplantılara katılabiliyor. Ancak, Salı günü kaydedilen rakamlara göre, ülkede son 1 yılda en yüksek vaka sayısı kaydedilirken aşılama sayesinde hastalığı ağır atlatanların sayısının ise düşük olduğu bildirildi.

Ülkede krona virüs salgını ile mücadele üst düzey yetkililer tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Kötü haber, Covid-19 hiçbir zaman son bulmayabilir. Güzel haber ise, korona ile yaşamak mümkün" dedi.

Tayland

Artan korona virüs vaka sayısına rağmen turizm sezonunu ölü geçirmek istemeyen Tayland, önümüzdeki aydan itibaren başkent Bangkok ve diğer popüler turistik destinasyonları yabancı turistlere açıyor. Ülkeye gelen tamamen aşılanmış ya da PCR testi yaptırmış turistlerin ülkeye girişine izin verilecek. Phuket adası, karantina gerektirmeden aşısını yaptıran turistlere 1 Temmuz itibariyle açıldı.

Güney Afrika

Korona virüs vaka sayılarındaki artışın düşmeye başlamasıyla Güney Afrika'da sınırlandırmalar gevşetilmeye başlandı. Pazar günü açıklanan önlemlerin kaldırılması kapsamında sokağa çıkma yasağı 23.00-04.00 saatlerinde uygulanacak. Kapalı alanlardaki toplanmalarda 250 kişiye, açık alanlarda ise 500 kişiye kadar izin verilecek. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, vatandaşlarını korona virüs aşılarını yaptırmaları konusunda uyararak, üçüncü dalganın sona ermediğini söyledi.

Şili

Başarılı bir aşılama kampanyası yürütülen Şili'de Sağlık Bakanlığının son raporlarına göre nüfusun yüzde 87'si tamamen aşılandı. Sinovac aşısını 6 yaş ve üzerindeki çocuklar için onaylandığı ülkede, 1 Ekim itibariyle uluslararası uçuşlara izin verilecek.

Yerleşik olmayan yabancılar, belirli şartları yerine getirmeleri ve gelişlerde 5 gün boyunca karantina koşuluyla ülkeye giriş yapabilecek. - KOPENHAG

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Koronavirüs, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona kısıtlamalarını kaldıran 5 ülke - Son Dakika


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