Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor - Son Dakika

Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor

05.11.2020 15:22

Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr.

Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, anne adaylarının tedbirlere 2 kat fazla önem göstermesi gerektiğini belirterek, korona virüse yakalanan hamile kadınların düşük riskinin arttığını söyledi.

Son dönemlerde tekrar artış gösteren korona virüs, anne karnında olan bebekleri de tehdit etmeye başladı. Korona virüs kapan anne adayları gebelik süresince bebeklerine de solunum desteği verdikleri için akciğer kapasitesinin azaldığı gerekçesiyle bebeklerinin de risk altında olduğu belirtildi. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, anne adaylarının tedbirlere 2 kat daha fazla önem göstermesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tekin, "Şeker, KOAH, obezite hastası kişilerde korona virüsün ağır seyrettiğini biliyoruz, bir diğer risk gurubu ise gebeler. Özellikler gebelerde korona virüse bağlı solunum sıkıntısı ve nefes almada zorluk geliştiği için korona virüs gebelerde de ağır seyrediyor. Bununla beraber bebekler için ciddi riskler oluşturabiliyor, düşük riski var ve iyileşme süreci daha uzun. Bundan dolayı gebelere şu tavsiyelerde bulunuyoruz, korona virüs ve pandemi süresince gebe kalan kişiler özellikle kapalı ortamlarda bulunmasın, dışarı çıkacaklarsa kesinlikle maskeyle çıkmasınlar ve kalabalık ortamlarda asla bulunmasınlar. Hijyen ve mesafede gerekli hassasiyeti göstersinler. Havaların soğumasıyla beraber kapalı ortamlarda temasta bulunmamaları misafirliklere gitmemeleri ve eve aile bireyleri hariç kimseyi almamaları gerekiyor. Korona virüs kapmaları durumunda anne ve bebekleri için ciddi riskler oluşacağı için gerekli dikkat göstermeleri gerekir" dedi.

"Gebeler korona virüs tedbirlerine daha fazla özen göstermeli"

Anne adaylarının gebelik süresince bebeklerine de solunum desteği verdikleri için akciğer kapasitesinin azaldığını belirten Prof. Dr. Tekin, "Gebelerde akciğer kapasitesi daha az oluyor, nefes almada zorluk yaşanıyor. Bebek de anneye ekstradan bir yük getirdiği için annenin bu hastalığı atlatması daha da zorlaşıyor. Korona virüs gebelerde ağır geçtiği için bebek açısından da bir dezavantaj olabiliyor. Çünkü bebeğin beslenmesi, oksijen alışı da azalabiliyor. Gebelerin korona virüs tedbirlerine daha fazla özen göstermeli. Korona virüs gebelerde daha zor. Çünkü hem anne hem de bebeğin sağlığını korumak zorundayız bu süreç içinde. Özellikle anne sağlığı burada çok ön planda, çünkü önce anneyi korumak zorundayız, bununla birlikte bebeği de korumak gerekiyor. Baktığımız zaman korona virüs olan gebelerde iyileşen hastalarımız da var. Hem bebek hem anne sağlıklı bir şekilde iyileşebiliyor. Ama yoğun bakımda yatıp bebeği aldığımız kuvözde takip ettiğimiz hastalarımız da var. Bazen annenin çok kötü seyredip bebeğin kaybedildiği durumlarda söz konusu. O yüzden gerçekten korona virüs gebelerde ağır seyredebiliyor. Özellikle yoğun bakımdan geçen hastalarda hem anne sağlığı ciddi bir şekilde ön plana çıkabiliyor hem de burada bebek düşük olabileceği için bebek kayıpları da söz konusu olabiliyor. Gebelerin gerekli hassasiyeti gösterilmesi bu konuda daha çok ön planda çıkıyor" diye konuştu.

Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor
Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor
Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor
Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor

Dicle Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor - Son Dakika


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