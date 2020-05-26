Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı - Son Dakika

Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı

Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı.

Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı

MARDİN - Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı. Korona virüs sürecinde büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı.

Türkiye Beyaz Ay Derneği ve Mardin Yardımlaşma Platformu gönüllüleri Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayarak destek verdi. Hijyen kurallarına uyan gönüllü ekipler maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak şeker paketlerinin bulunduğu şeker sepetini hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtıp Ramazan Bayramlarını kutladı. Hastanenin acil servis ve diğer servislerinde görev yapan çalışanlar kendilerine yapılan sürprizi görünce mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Alpay Tuncar, kendilerine yapılan ziyaretten mutlu olduklarını kaydederek, insanların hastaneye gelmekten korkarken gönüllü ekibin kendilerinin bayramlarını kutlaması karşısında şaşırdıklarını söyledi. Tuncar, "Hastanelerimizi özellikle pandemi sürecinde birçok kesimin hastaneye gelmekten korktuğu günlerde bizlere yalnız bırakmayarak ziyaret gerçekleştirmeleri bizlerin motivasyonunu hakikaten arttırdı, bütün çalışanlarımızı bu konuda daha çok motive ederek iyi bir çalışma sergilemelerine ve yalnız olmadıklarını imajını verdiklerinden dolayı bizi ziyaret eden gönüllü yardımlaşma ekibine teşekkür ederiz. Bu süreç çok zorlu bir süreçti, arkadaşlarımız yavaş yavaş evlerine gitmeye başladı. Korona virüs sürecini inşallah iyi bir şekilde atlatacağız. Ülke olarak korona virüs ile mücadelede çok iyi gidiyoruz. Alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamalarda halkın cevabının çok iyi olması bu süreci daha kolay geçirerek ve daha hızlı reaksiyon göstermemizi sağladı. Salgın şu anda tamamen çözülmedi ama çözülme aşamasına gidilmek üzereyiz. Birçok para ülkesi diye tanınan ülkelerden çok çok daha iyiyiz. Demek ki bu iş para ile değil gönül ile, iş birliği ile uyum içerisinde halledilebilecek bir iş, bunun güzel bir imzasını da Türkiye olarak attık ve bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

Mardin Yardımlaşma Platformu gönüllüsü olan Mehmet Hamdi Turgut, sağlık çalışanlarına minnet duyduklarının altını çizerek tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bayram şekerlerini alan sağlık çalışanları gönüllü yardımlaşma ekibine teşekkür etti.

Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı

Beyaz Ay Derneği, Türkiye, Mardin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 05:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun         
23:15
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı         
22:57
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı         
22:41
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi         
21:54
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu         
21:40
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil         
21:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı         
21:18
Buse Terim, Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı         
21:01
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası         
19:28
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 23:32:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]