Korona virüs temizlik timi Amasya'yı fırçalayarak yıkıyor - Son Dakika

Korona virüs temizlik timi Amasya'yı fırçalayarak yıkıyor

AMASYA - Amasya Belediyesi bünyesinde oluşturulan korona virüs temizlik timi kentin cadde ve sokaklarını köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerinin yer aldığı ekip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında salgının ilk günlerden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla boşalan yollar, kaldırımlar, çöp konteynerleri ve hizmet binalarının çevreleri özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. Yerler köpüklü su ve fırçalarla yıkanıp kirden arındırılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatlarıyla çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kesler, "İki ekip halinde 30 kişilik korona virüs timimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. Amasya'mızı foşur foşur yıkamaya devam ediyoruz" dedi.

Personelin fedakarca görev yaptığını anlatan Kesler, bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan 3 mesai arkadaşının tedavilerinin ardından yeniden aralarına katıldığını anlattı.

Çalışmalarda Belediye Başkanı Sarı'nın gönderdiği baklavalardan da personele ikram edildi. Vatandaşlar da personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.