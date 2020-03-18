Korona virüse bağlı su tüketiminde artış olmadı - Son Dakika
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Korona virüse bağlı su tüketiminde artış olmadı

6 saat önce

- Korona virüse bağlı su tüketiminde artış olmadı Gaziantep barajları yüzde 100 dolu Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, korona virüsü ile alakalı su tüketiminde artış olmadığını vurgulayarak, bu aylarda su tüketim artışının mevsimsel olduğunun altını çizdi.

Korona virüse bağlı su tüketiminde artış olmadı, System.String[]

- Korona virüse bağlı su tüketiminde artış olmadı

Gaziantep barajları yüzde 100 dolu

GAZİANTEP - Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, korona virüsü ile alakalı su tüketiminde artış olmadığını vurgulayarak, bu aylarda su tüketim artışının mevsimsel olduğunun altını çizdi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep barajlarının doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade etti. Bu yaz Gaziantep'in su sıkıntısının olmadığını ifade eden Sönmezler, ilk baharda suda biraz artış olduğunu bunun nedeninin ise mevsimsel olduğunu söyledi.

"Barajlar yüzde 100 dolu"

Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler Gaziantep barajlarının doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade ederek, "Gaziantep'te Kartalkaya barajı ve Narlı kuyularından sonra 2,5 aydır Düzbağ yani Göksu havzasının suyu da şehrimize geliyor. Bu bizim için çok büyük bir kazanç, çünkü bir alternatif kaynak oluşmuş oldu. Bugün itibariyle Gaziantep'in en büyük kaynağı olan düzbağdan kaliteli suyumuz geliyor. Ayrıca kartalkaya barajımızın doluluk oranı yüzde 100 mertebesinde hatta ani taşkınlar olmaması içinde sürekli tahliye edilir vaziyette dolayısıyla şehri besleyen en büyük barajımızda su sıkıntımız yoktur. İnşallah bu yaz Gaziantep'te herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Son bir ayda ciddi bir yağış almadık ama aralık-ocak ayındaki karların erimesiyle havzadan çok su gelmeye başladı. Aksu havzasında bu sabah saniyede 45 metreküp su geldi" dedi.

"Su artışı mevsimsel"

Bu aylarda su tüketiminde bir miktar artış olduğu bu artışında mevsimsel nedenlere bağlı olduğunu belirterek, "Mevsimsel olarak bizim su tüketimimizin en az olan aylar kış aylarıdır. İlkbaharla birlikte su tüketimi artar. Bizim mart ayındaki nispeten artışımız mevsimsel bir artıştır. Bizim açımızdan herhangi bir aşırı su tüketimi gözükmüyor. Ama mevsimsel olarak ilkbahardan itibaren tüketimimiz giderek artacaktır. Hem kaliteli hem de yeterli suyumuz var. Uzmanların tavsiye ettiği miktarda su kullanılabilir. 5-6 yıl önce Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan illerden biriydi. Fakat bugün itibariyle su fiyatlarımız son derece makul seviyelerdedir" diye konuştu.

Kartalkaya, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:39 Kaynak: İHA

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