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Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti - Son Dakika

Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti

30.11.2021 23:43

Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti Kastamonu'da şu ana kadar 4 sağlık çalışanı korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi Kastamonu'da özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Metin Baş, yakalandığı korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti

Kastamonu'da şu ana kadar 4 sağlık çalışanı korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi

KASTAMONU - Kastamonu'da özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Metin Baş, yakalandığı korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir korona virüs tedavisi gören Kastamonu'da özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Metin Baş (65), bir süre önce korona virüse yakalandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Metin Baş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baş'ın naaşı, Ankara'dan Kastamonu'ya getirildi. Görev yatığı hastane önünde Op. Dr. Metin Baş için tören düzenlendi.

"Pandemi sürecinde şu ana kadar Kastamonu'dan 4 sağlık çalışanı vefat etti"

Cenaze töreninde konuşan Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, bilindiği üzere iki yıldır süren pandemi sürecinde Kastamonu'da 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, "Hunlardan iki tanesi hekimdir. Öncelikle Bozkurt Devlet Hastanesinde görevli güvenlik görevlisi Hakan Tekingül'ü kaybettik 2020 yılının sonunda. Ardından değerli meslektaşımız Dr. Vedat Gök Beyi kaybettik. 2021 yılının Ocak ayında da İnebolu Devlet Hastanemizde çalışan Ayhan Aksakal kardeşimizi kaybettik. Bugünde maalesef yine bir hekim arkadaşımız, büyüğümüz Metin Baş ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi 2013 yılında beni de ameliyat etmişti aynı zamanda. Hastası olmuştum. Umarım hakkını bizlere helal eder, biz hakkımızı helal ediyoruz kendisine. Geride kalan meslektaşlarına, hastane çalışanlarına, başta ailesi Yeşim hanıma, çocuklarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, Rabbim rahmet eylesin" diye konuştu.

"Kastamonu, büyük bir değerini kaybetti"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "1998 yılında Kastamonu'ya geldiğim zaman hekim olarak çalışmaya başlamıştım. Uzun zaman birlikte mesaimiz oldu. Kastamonu sağlık alanındaki önemli kilometre taşlarından biriydi. Gece saat 04.00'te evine gidip saat 05.00'da evinden geri çağrıldığını ben hatırlıyorum. Sağlık camiası çok vefakar ve cefakar. Bunu son dönemde pandemi ile birlikte yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Herkesin kaçtığı yere gözü kapalı giren sağlık ordusudur. Onları da her zaman hayırla yad ediyoruz. Çeşitli platformlarda haklarını savunmaya gayret ediyoruz. Ölüm acı bir gerçek, hepimizin gerçeği. Metin abi için henüz çok erkendi ama emir büyük yerden söylenecek bir şey yok. Onun vaktini ve saatini ne yazık ki biz takip edemiyoruz. Metin abimizi her zaman 'Sevgili Galip' diye başlayan sesini ömür boyu hiç unutmayacağım. Birkaç ay önce yaşadığım safra kesesi rahatsızlığımda her gün yanıma gelip halımı hatırımı sorardı. Mekanı cennet olsun, anısı bizlerde hep yaşayacak ve güzel hatırlanacak. Çünkü ben ağzından ne kötü bir söz duydum ne de kimseye kötü bir davranışını gördüm. Gerçek bir atom karıncaydı. Gerçek bir beyefendiydi. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Toprağa verilecek

Başsağlığı temennisinde bulunan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Başhekimi Nöroloji Uzmanı Dr. Zeki Esat Öztürk ise, Dr. Vedat Gök'ten sonra Op. Dr. Metin Baş'ı da koronavirüs hastalığından dolayı kaybettiklerini ve çok üzüntülü olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti. Edilen duanın ardından alınan helallik sonrasında Genel Cerrah Op. Dr. Metin Baş'ın cenazesi, öğle namazına müteakip memleketinde defin edilmek üzere İnebolu'ya gönderildi.

Öte yandan, 22 Aralık 2020'de hastane çalışanı Radyoloji Uzmanı Dr. Vedat Gök de korona virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti
Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti
Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti
Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti

Genel Cerrahi, Koronavirüs, Metin Baş, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti - Son Dakika


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