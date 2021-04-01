Korona virüsten ölen sağlıkçılar anıldı - Son Dakika

Adıyaman Tabip Odası öncülüğünde korona virüsten ölen sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanları anma günü nedeniyle Adıyaman 14 Nolu Aile sağlığı merkezinde Tabipler odası Başkanı Erdoğan Altunbaş öncülüğünde tören düzenlendi.

TTB, sağlık çalışanları için bir simge isim haline gelen Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiği gün olan 1 Nisan'ı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anma günü ilan etmişti.

Anma töreninde konuşan Adıyaman Tabipler odası Başkanı Erdoğan Altunbaş, "Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden fedakar bir şekilde sağlık hizmeti sunmakta sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçülemez. Bugün burada Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız için bir aradayız. Yaşatmak için ölenlerin ruhu şad olsun" dedi. - ADIYAMAN