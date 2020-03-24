Korona virüsü yasağı gelen yaşlılara uyarılar sürüyor - Son Dakika

Korona virüsü yasağı gelen yaşlılara uyarılar sürüyor

-Yurt genelinde yaşlılara videolar çekerek ve anonslar yapılarak uyarı veriliyor

KİLİS - Kilis'te cami hoparlöründen yapılan Türkçe ve Arapça anonslar edilerek, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağına uymamaları halinde 3 bin 150 TL para cezası kesileceği duyuruldu.

Nüfusundan fazla Suriyeli'nin bulunduğu Kilis'te 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkması nedeniyle Kilis Valiliği tarafından kentteki tüm camilerden Türkçe ve Arapça anonslar yapılıyor.

BİLECİK - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Covid-19 (kKorona virüs) salgınına ilişkin evde kalmanın önemine değinerek, "Evde Kal Bilecik" çağrısında bulundu.

Tüm dünya ve ülkemizde etkisini hızla gösteren korona virüs salgınına karşı vatandaş olarak yapılması gereken en önemli konunun evde kalmak olduğunun altını çizen Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Hayatımıza bir korona virüsü girdi. Bütün dünyaya yayıldı, Avrupa bununla sarsılıyor. Bizler de bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Her gün artan sayıda maalesef virüs vakalarıyla karşılaşıyoruz. O yüzden hepimizin evimizde kalması gerekiyor ki bunun dağılması ve yayılmasını engelleyelim. Virüsle ilgili yeni hayatımızda sokağa çıkma yasağı olsun ya da olmasın, eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmalıyız ve ilişkilerimizi sınırlandırmamız gerekiyor. Özellikle de çevremizdeki akraba ve yakınlarımızdan 65 yaş üstü insanlar varsa bu vatandaşlarımızın kesinlikle dışarı çıkmamaları gerekiyor."

SAKARYA - Sakarya'da 3. Sınıf öğrencileri işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri 'Sakarya Çevrim İçi' çalışmaları kapsamında evlerinde işaret dili ile 'Evde Kal Türkiye' videosu hazırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, toplumsal olaylara duyarlılık gösteren öğrencileri tebrik ederken, çocukları yetiştiren ailelerini, öğretmenlerini ve okul yöneticilerini kutladı.

ERZURUM - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar koronavirüsü için dip köşe dezenfekte ediliyor. İl Müdürlüğünün gözetiminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışma düzenine geçilirken, Yurtlarda kalan öğrenciler de heştek (hashtag) açarak arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen de evdemisin' diye seslendiler. Öğrencilerin heşteki büyük beğeni kazandı.

Erzurum Gençli ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler evlerinden açtıkları heştek ile birbirlerine ve Türkiye'ye "Ben evdeyim, sende evdemisin", Türkiye'ye "BirlikteBaşaracağız" diye seslendiler. Erzurum Kız Yurdu öğrencilerinin açtığı 'Türkiye'ye bir mesajımız var . #EvdeKalTuerkiye #BirlikteBaşaracağız' heşteki büyük beğeni kazandı. Önce arkadaşlarına, sonra bütün Türkiye'yi birlik ve dayanışma içerisinde Sağlık Bakanlığınca ön görülen kurallara uyulması, duyarlı davranılması çağrısı yaptılar.