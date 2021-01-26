Korona virüsün kahramanları bu kez müzik hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Korona virüsün kahramanları bu kez müzik hünerlerini sergiledi

-Beyoğlu'nda 'Acil Müzik' konserlerinin çekimleri yapıldı

İSTANBUL - Korona virüs salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasının önemli isimlerini buluşturan 'Acil Müzik' sahnesinin bu ayki çekimleri yapıldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği programa Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Sevcan Orhan'da eşlik etti.

Dünya'yı etkisi altına alan salgın döneminde mücadelenin sessiz kahramanlar Beyoğlu'nda unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi, Covid-19 salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasının önemli isimlerini hayata geçirdiği 'Acil Müzik' sahnesinde buluşturuyor. Çekimleri tarihi Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen 'Acil Müzik' programının bu ayki konuğu Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Sevcan Orhan oldu. Bir birinden güzel eserleri seslendiren usta sanatçıya sağlık çalışanları da eşlik etti. 3'üncüsü yapılan program, 30 Ocak'ta Beyoğlu Belediyesi'nin YouTube kanallarından izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Bütün yük sağlık çalışanlarının sırtındaydı"

Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan, "Beyoğlu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok kıymetli bir şey sağlık çalışanları unutmamak. Hem onları unutmayıp, hem de onları müzikle buluşturmak, biz müzisyenlerin bir vesileyle işimizi yapma olasılığı sunmaları bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bu süreçte canını ortaya koyup çalışan sağlık çalışanlarımızda yanyana olabilmek, omuz omuza olabilmek onları bizim müziğin şifası ve iyileştirici gücüyle unutmayıp destek olmamız çok kıymetli. Çok zor bir süreçten geçtik hepimiz evet bütün dünya geçti. Ama bütün yük sağlık çalışanlarının sırtındaydı. Eksiklerimiz oldu, unuttuklarımız oldu onlar adına çünkü ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kaldılar ve çok fazla kaybettiklerimiz oldu. Bir hekim, bir sağlık çalışanı kolay yetişmiyor. Bir de en önemlisi özverili insan bulmak çok zor. Hangi cümleyi kursak boş, sahada onlar vardı. Aslında bu hastalığı en çok onlar yaşadı" dedi.

"Acil müzik sahnesinde olmaktan mutluyum"

Diş Hekimi Harun Bağcı, "Acil müzik sahnesinde olmaktan mutluyum. Bu sayede hem çalışan sağlık çalışanlarımıza moral olabiliyor. Hem bir noktada bizim içinde bir motivasyon kaynağı oldu. Bu süreçte özellikle söylemek istediğim şey hastalıktan dolayı hem ruhsal, hem bedensel sağlıklar çok etkilendi ve hasta hekim ilişkisi de bundan dolaylı olarak etkilendi. Acil müzik tabii ki çıktığından itibaren düzenli takip ettiğim bir etkinlik dahası salgından önce de düzenli takip ettiğim etkinliklerden dolayı salgın kopmamayı çok istedik" şeklinde konuştu.