Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek - Son Dakika

Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek

07.01.2021 13:34
Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Covid 19 pandemisi süresince Edirneli kadınlar tarafından yaklaşık bir buçuk milyon adet maske üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Covid 19 pandemisi süresince Edirneli kadınlar tarafından yaklaşık bir buçuk milyon adet maske üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Özbaş, Edirne Valiliği tarafından temin edilen malzemelerden üretilen maskelerin ihtiyaç görülen kurum kuruluş ve alanlarda kullanıldığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, TOBB Marmara Bölge Başkanı Elmas Aslan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan ve Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, kadınların ekonomiye katılımı ve istihdamı ile ilgili projelerle alakalı Sosyal Hizmetler Koordinasyon Birimi binasında, basın toplantısı düzenlendi.

"1,5 milyon adet steril maske üretildi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Özellikle şunu belirtmem gerekiyor ki, kooperatifler her ne kadar ticari amaçlarla kurulmuş olsa da Covid-19 pandemi süreci kapsamında maske sıkıntısı yaşadığımız günlerde Valiliğimiz tarafından temin edilen malzemeler ile kooperatif üyelerimiz, HEM usta öğreticilerimiz ve 153 kursiyer kadınımız ile birlikte yaklaşık 1,5 milyon steril maske üretilerek ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmuştur" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp de Sosyal Hizmetler Koordinasyon Birimi binasında görev yapan kadınlarla tek tek ilgilenerek, emeklerinden ve azimlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - EDİRNE

Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek
Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek
Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek
Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek
Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek
Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek
Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüsüyle mücadelede Edirneli kadınlardan tam destek - Son Dakika


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