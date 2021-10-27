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Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi

27.10.2021 10:50
Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi

Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören Nafiye Epçin isimli hamile kadın, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi. Epçin'in vefatı, yakınlarını kahretti.

Koronavirüs salgını özellikle hamile vatandaşlar için büyük tehlike olmaya devam ediyor. Tokat'tan son gelen haber de duyanları kahretti.

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Kentte yaşayan ve hamile olan 26 yaşındaki Nafiye Epçin, korona teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Epçin, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 17 Ekim'de Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İLK DOZ AŞISINI YAPTIRMIŞTI

Burada 19 Ekim'de sezaryenle bir erkek çocuğu olan Epçin, müdahaleye rağmen önceki gün yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Epçin'in ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdığı öğrenildi.

Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika


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