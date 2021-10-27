Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Koronavirüs salgını özellikle hamile vatandaşlar için büyük tehlike olmaya devam ediyor. Tokat'tan son gelen haber de duyanları kahretti.

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Kentte yaşayan ve hamile olan 26 yaşındaki Nafiye Epçin, korona teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Epçin, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 17 Ekim'de Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İLK DOZ AŞISINI YAPTIRMIŞTI

Burada 19 Ekim'de sezaryenle bir erkek çocuğu olan Epçin, müdahaleye rağmen önceki gün yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Epçin'in ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdığı öğrenildi.