KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI - Son Dakika

KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI

07.12.2020 11:05
KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI, System.String[]

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/ KORONAVİRÜS nedeniyle insanlar evde vakit geçirirken çiçekçiler satışlarının arttığını belirtti.

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/ KORONAVİRÜS nedeniyle insanlar evde vakit geçirirken çiçekçiler satışlarının arttığını belirtti. Çiçekçiler, "Salgınla birlikte evde geçirilen zamanla beraber çiftler tartışmaların ardından kendilerini affettirmek için çiçek siparişi veriyorlar. Bu da satışlarımızı arttırdıö diye konuştular.

Koronavirüs salgını nedeniyle aileler artık olabildiğince evde zaman geçiriyor. İşe gitmek zorunda olmayanlar evden çalışmaya döndü. İstanbul'da bulunan çiçekçiler pandemi nedeniyle çiçek satışlarını arttıklarını belirttiler.

"EN FAZLA GÜL VE ORKİDE SİPARİŞİ ALIYORUZ"

Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde bulunan Çiçekçi Osman Nehirsu, "Pandemiden dolayı çiçek satışlarımız oldukça fazla arttı. Önceden doğum günü, sevgililer günü, evlilik günleri gibi özel günlerde siparişlerimz olurken şimdi ise genelde evde bulunan çiftlerin tartışması sonrası siparişler almaya başladık. Pandemi nedeniyle evde bulunan çiftler tartışınca birbirlerini affettirmek için çiçek siparişi veriyorlar. En fazla siparişi de gül ve orkide olarak alıyoruz. Sipariş verdikleri çiçeklere ise,  "Aşkım dün biraz sinirliydim. Özür dilerimö, "Canım eşim seni çok seviyorum. Kusura bakma dün seni üzdümö gibi şeyler yazdırıyorlar" diye konuştu.

"AYAK MÜŞTERİSİ AZALDI İNTERNET VE TELEFON SİPARİŞİ ARTTI"Bahçeşehir'de çiçekçilik yapan Nilgün Yılmaz ise, "Ayak müşterisi azaldı. İnternet ve telefondan siparişlerimiz arttı. Kırmızı gül, kuru gül, orkide ve kahveli çiçekli özel kutularımız var. Onlardan sipariş veriyorlar. Baş başa kaldıkça birbirimizle uğraşıyoruz. İster istemez eşler ve sevgililer arasında tartışma yaşanınca da çiçek siparişi vermeye başladılar. Bu da inanın satışlarımızı arttırdı" diye konuştu.Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası çiçekçiye koşan Serkan Çiftçi, "Evde çalışıyoruz. Eşimle bir tartışma yaşadık. Bu nedenle çiçek yaptırmak için buradayım" dedi. Abisi ve yengesi arasındaki tartışma nedeniyle abisi adına çiçek almaya geldiğini belirten Nihal Yılmaz, "Abimle yengem ufak bir tartışma yaşamışlar. Abim de çıkamıyor evde. 'Benim yerime yengene güzel bir demek yaptırır mısın' dedi. Ben de yengeme gül demeti yaptıracağım." diye konuştu

Görüntü dökümü: ---------------------Çiçekçi Osman Nehirsu ile röportaj-Çiçekçi'yi telefonla arayan bir kadının sipariş vermesi tartıştığı kocasına çiçek siparişi vermesi-Müşteri Serkan Çiftçi röportaj-Müşteri Nihal Yılmaz röportaj-Çiçekçi Nilgün Yılmaz röportaj-Kuryeyle sipariş verilen çiçeklerin götürülmesi

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KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI
KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI
KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI
KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI
KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI
KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI

Koronavirüs, İnternet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI - Son Dakika


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