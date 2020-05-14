Koronavirüs çocukları nasıl etkiliyor? - Son Dakika
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Koronavirüs çocukları nasıl etkiliyor?

6 saat önce

İngiltere'de bazı çocukların ilkokula dönmeleri planlanıyor ancak salgından nasıl etkilendiklerine ilişkin hala soru işaretleri var. Çocuklar 'süper yayıcı' mı? Maske takmaları gerekir mi? Bağışıklıkları var mı? BBC Sağlık Muhabiri Rachel Schraer inceledi.

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İngiltere'de bazı çocukların ilkokula dönmeleri planlanıyor ancak salgından nasıl etkilendiklerine ilişkin hala soru işaretleri var.

Çocuklar da koronavirüs kapabilir ama bu nadir yaşanıyor. Yine de ciddi anlamda hastalandıkları vakalar da görüldü.

Ancak çocukların koronavirüsü birbirlerine, okul çalışanlarına veya yetişkinlere ne ölçüde aktardıkları belirsiz.

Uzmanların çocuklar ve koronavirüs hakkında bildiklerini derledik:

Çocuklar hastalanır mı?

Genel olarak, yaşlı insanların virüse bağlı komplikasyon riski altında olduğu söylenebilir.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki kritik bakım ünitelerine kabul edilen insanların ortalama yaşı 24 Nisan itibariyle 60'tı.

Exeter Üniversitesi'nden pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Adilia Warris'e göre "Çocuklar şimdiye kadar teşhis edilen Covid-19 vakalarının %1 ila 5'ini oluşturuyor, yetişkinlerden daha hafif bir hastalık geçiriyorlar ve çok nadir durumlarda ölümle sonuçlanıyor."

Çocuklar yayıcı mı yoksa 'süper yayıcı' mı?

Küçük çocuk, grip gibi diğer hastalıkların 'süper yayıcı'sıdır. Çocuklar konu grip olduğunda yüksek risk grubunda değerlendirilir ancak şimdiye kadar koronavirüs krizinden hasta olmada çok düşük riskte görünüyorlar.

Bu bulmacanın eksik parçalarından biri de ne kadar çocuğun kendileri hasta olmasalar bile koronavirüsü taşıyıp, diğerlerine yaydığı.

Belirtisiz veya sadece çok hafif belirtisi olan herhangi bir yaştaki bulaşıcı insanların başkalarına oranla ne kadar olduğunu bilmek için çok erken.

Koronavirüs aynı grip virüsü gibi benzer yollarda aktarılıyor; öksürme, kapı kulpları ve kalemler mikroplu eşyalar aracılığı ile.

Diğer insanlardan 2 metre arayla durmak ve yüze dokunmadan, yemek yemeden önce elleri yıkamak koronavirüsün yayılmasını durdurmada yardımcı olan hareketler. Ancak bu önleyici kısıtlamalar yetişkinlerin devam ettirmesi için bile zorlayıcı hale gelebiliyor.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Matthew Snape "Çocukların virüs yayıcısı olup olmadıkları" güncel koronavirüsün bilinmeyen gizemleri arasında kalmaya devam ettiğini söylüyor.

Snape, kaç çocuğun ve gencin enfekte olup buna karşı bir bağışıklık geliştirdiğini araştırıyor ve "Bu durumu anlamak patlak veren salgına cevap vermede ve okulların geri açılması ile alınacak kararlar için hayati derecede önemli" diyor.

Neden ilk olarak küçük çocuklar okula geri gönderiliyor?

İngiliz hükümeti yönergeleri anasınıfı, 1. sınıf ve 6. Sınıf çocuklarıyla başladıklarını söylüyor çünkü





Çocuklar okullarda maske takmalı mı?

Sosyal mesafe kurallarını takip etmek zor gelirken yüzü maskeyle kapama virüsü yayma riskini azaltabilir, ancak hükümet onların kullanımını önermiyor.

Hükümetin tavsiyesine göre küçük çocukların yardım almadan maske kullanması zor olabilir ve asıl odaklanılması gereken de çocukların el yıkama ve diğer iyi hijyen önlemleri olmalı.

Çocukların bağışıklığı var mı?

Çocukların neden genellikle hiç belirti göstermediği veya daha hafif belirtileri de olmadığına dair bir teori, akciğerlerinin koronavirüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı reseptörlerin daha az olması. Ancak uzmanlar, bunu destekleyecek iyi bir kanıt olmadığını söylüyor.

Çocukların koronavirüs kapıp çok hasta olup aşırı aktif enflamatuar bir bağışıklık tepki geliştirdikleri hakkında çok az sayıda rapor var.

Peki Kawasaki benzeri hastalıklar?

Birkaç çocuk, yüksek vücut ısısı, düşük kan basıncı, döküntü ve nefes alma zorluğu da dahil olmak üzere kan damarlarını etkileyen potansiyel olarak ölümcül bir sendrom olan Kawasaki hastalığına benzer semptomlar gösterdikten sonra pratisyen hekimlere acil bir uyarı yapıldı.

Sendrom 'sitokin fırtınası' olarak bilinen ve Covid-19'lu bazı yetişkin hastalarda görülen aşırı aktif bağışıklık cevabına benzer görünüyordu. Çoğu vakada, virüsün kendisinden çok vücudun bağışıklığa tepkisinin hayati tehlike yarattığı görülüyor.

Ancak çocuklarda tanımlanan bu belirtiler çok nadirdir, şu ana kadar 20 çocuğu etkilediği bilinmektedir ve çocukların hepsinin Covid-19 testi pozitif çıkmamıştır.

Great Ormond Street Hastanesinde pediatrik solunum tıbbı danışmanı olan Profesör Rosalind Smyth şunları belirtiyor:

"Çocuklarda bu durum hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır."

"Bu çocukların Covid-19'un bir sunumu olup olmadığını değerlendirmek için çok sistemli bir enflamatuar hastalık ile başvuran Sars-CoV-2 ile tam olarak araştırmalıyız."

"Bu Covid-19'nin bir sunumu olup olmadığını değerlendirmek için çok sistemli bir enflamatuar hastalık ile başvuran Sars-CoV-2 ile bu çocukları tamamen araştırmalıyız."

Ne zaman yardım istemeli?

Çocuklar koronavirüse yakalanabiliyor ancak bu nadiren ciddiye dönüşüyor. Eğer çocuğunuz iyi değilse muhtemelen koronavirüsten başka bir hastalıktır.

Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji ebeveynlere eğer çocukları bu belirtileri gösterirse hemen acil yardım istemelerini (acil hattı arama veya acil servise gitme) öneriyor;

Peki, daha önceden var olan durumlar?

Yaşa bakmaksızın, altta yatan sağlık koşulları da rol oynar.

Örneğin, Birleşik Krallık'ta her yaştan beş buçuk milyon astım hastası insan bulunmakta ve bu sizi eğer koronavirüse yakalandıysanız daha yüksek risk grubuna sokuyor.

Mevcut sağlık koşullarına sahip olan ve onları koronavirüsten kaynaklanan komplikasyon riskine maruz bırakan çocukların evde kalmaları tavsiye edilir - koruyucu olarak adlandırılan koruyucu bir önlem.

Mevcut sağlık sorunları olan çocukların koronavirüs komplikasyonlarına karşı daha yüksek risk grubuna girmelerinden ötürü evde kalmaları tavsiye edilir- bu da 'koruyu kalkan' adı verilen bir koruma önlemi.





Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 04:45 

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