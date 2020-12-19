Koronavirüs hastası çiftin tansiyonunu ölçünce virüs kapan komşu öldü - Son Dakika

Koronavirüs hastası çiftin tansiyonunu ölçünce virüs kapan komşu öldü

19.12.2020 10:43
Koronavirüs hastası çiftin tansiyonunu ölçünce virüs kapan komşu öldü, System.String[]

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde koronavirüs hastası olduklarını bilmediği komşuları Osman ve eşi Sevcan T.'nin tansiyonunu ölçünce virüs kapan Selma Uçar (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde koronavirüs hastası olduklarını bilmediği komşuları Osman ve eşi Sevcan T.'nin tansiyonunu ölçünce virüs kapan Selma Uçar (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uçar'ın yakınlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Vakfıkebir ilçesinde koronavirüs testi yaptıran Osman ve eşi Sevcan T., sonuçlar henüz çıkmadan üst kat komşuları Selma Uçar'dan tansiyonlarını ölçmelerini istedi. Komşularının Covid-19 testi yaptırdığından haberi olmayan Uçar, eve gelerek tansiyon ölçümü yaptı. Birkaç gün sonra Osman ve Sevcan T.'nin test sonuçları pozitif çıktı. Karı-koca, hastanede tedavi altına alınırken, tansiyon ölçümü yapan komşuları Selma Uçar da bir süre sonra rahatsızlandı. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçar'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bir süre hastanede tedavi gören Selma Uçar, 11 Aralık'ta hayatını kaybetti. Uçar'ın yakınları polise başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Osman ve Sevcan T. ise tedavi ve karantina süreçlerinin ardından koronavirüsü yendi.

'KOMŞULARININ TANSİYONUNU ÖLÇTÜ'Selma Uçar'ın kardeşi Birol Uçar, yaşananları anlattı. Ablasının 1 Aralık'ta kendisini arayarak rahatsızlandığını söylediğini belirten Uçar, "Sebebini sorduğumda, üst kata çıkıp komşularının tansiyonunu ölçüp evine geldiğini, sonra da komşularının pozitif olduğunu öğrendiğini söyledi. Daha sonra da ablamın rahatsızlığı başladı. Ablamla sürekli irtibat halindeydim. Bana, 'biraz rahatsızlanıyorum, boğazım ağrıyor, nefes alamıyorum' dedi. Ben de ablama, 'suyunu bol iç, ilaçlarını kullan, sıkıntı olursa tekrar doktora gideriz' dedim. Ablam 4 gün sonra durumunun ağırlaştığını, nefes alamadığını söyledi. Ambulans ile ablamı hastaneye kaldırdık. Acil serviste müdahalesi yapıldı. İlçe hastanesinde 4-5 saat kaldıktan sonra ablamı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar. 4 gün sonra hastaneden benden damla ve kan sulandırıcı ilaç istediler. 11 Aralık sabahı da kendisini kaybettik" dedi.'KİMSEYİ EVE ÇAĞIRIP BİRİLERİNE SEBEP OLMASINLAR'

Ablasının ölümü ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Uçar, "Suç duyurusunda bulunmamızın sebebi, vatandaşların da dikkatli olması için. Komşumuzun belki suçu var belki yok. Pandemi döneminde sağlıkçılardan yardım istenmesi lazım. Ablamı tansiyonlarını ölçtürmek için evlerine çağırdılar. Gece yarısı test yaptırıp eve geldiklerinde pozitif oldukları öğrenildi. Biz de komşularımızdan bulaştığından şüpheleniyoruz. Kamuoyuna şunu duyurmak istiyorum: Eğer bir rahatsızlık varsa sağlık ekipleri veya hekimleri arayın. Kimseyi eve çağırıp da birilerine sebep olmasınlar" diye konuştu.


Koronavirüs hastası çiftin tansiyonunu ölçünce virüs kapan komşu öldü
Koronavirüs hastası çiftin tansiyonunu ölçünce virüs kapan komşu öldü

Koronavirüs, Vakfıkebir, Trabzon, Selma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs hastası çiftin tansiyonunu ölçünce virüs kapan komşu öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Bir derdimiz de yalancı koronavirüs! Vaka sayısı her geçen gün artıyor Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü         
10:50
5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı         
10:36
Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı         
09:42
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı         
02:41
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 11:04:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs hastası çiftin tansiyonunu ölçünce virüs kapan komşu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei