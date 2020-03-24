Koronavirüs - İtalya'da salgının merkezindeki kentin belediye başkanı: 'Gerçek ölü sayısı 4 kat... - Son Dakika
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Koronavirüs - İtalya'da salgının merkezindeki kentin belediye başkanı: 'Gerçek ölü sayısı 4 kat...

6 saat önce

İtalya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu şehir olan Bergamo'nun Belediye Başkanı Giorgio Gori, gerçek ölü sayısının resmi rakamlardan 4 kat fazla olabileceğini söyledi.

Koronavirüs - İtalya'da salgının merkezindeki kentin belediye başkanı: 'Gerçek ölü sayısı 4 kat..., System.String[]

İtalya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu şehir olan Bergamo'nun Belediye Başkanı Giorgio Gori, gerçek ölü sayısının resmi rakamlardan 4 kat fazla olabileceğini söyledi.

Lombardia bölgesinde yer alan 1.1 milyon nüfuslu Bergamo kentinde bugüne kadar 1176 koronavirüs ölümü kayıtlara geçti. Bu sayı, tüm ülke genelindeki 6077 ölümün neredeyse beşte birine denk geliyor. Ülke genelinde tespit edilen yaklaşık 64 bin vakanın da 10'da biri Bergamo'da.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, bugün düzenlediği sanal basın toplantısında şehirde koronavirüs nedenli gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Gori, ilçe belediye başkanları ile telefonda görüşerek ölü sayılarını karşılaştırdıklarını ve sonuç olarak, her 1 resmi koronavirüs ölümü başına 4 kişinin daha tanı koyulmamış olsa da koronavirüsten öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Gori, koronavirüs testi yapılmayan bu ölümlerin neredeyse tamamına zatürre teşhisi koyulduğunu belirtti. Belediye Başkanı şöyle devam etti:

"Elbette bu bilimsel bir deney değil ama telefonda görüştüğüm belediye başkanlarının hepsi bana yaklaşık olarak, 'Benim belediyemde 25 kişi öldü, resmi olarak Covid teşhisi koyulanların sayısı 5'i geçmiyor, ama diğerlerinin de aynı şekilde salgın kurbanları olduğuna inanıyoruz' dedi."

Gori, kentte halen yalnızca ciddi semptom gösterenlere test yapıldığını, her vakanın hastanede tedavi edilemediğini ve bazı vakalarda da ailelerin, hasta yakınlarını bir daha göremeyecekleri korkusuyla hastaneye göndermek yerine evde tutmayı seçtiklerini anlattı.

Gori, "Bu tablo, burada nasıl bir trajedi yaşadığımızı yansıtıyor" dedi.

65 yaş üstüne özel koruma

Bergamo Belediye Başkanı, bazı ülkelerde uygulanan 65 yaş üzerindekilere yönelik evden çıkma yasağıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna cevap olarak da, böyle bir uygulamanın işe yarayabileceğini söyledi, ancak bunun için bu insanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamanın önemli olduğunu vurguladı. Gori, Bergamo'da genel karantina kuralları kalkarsa devamında yaşlıları korumaya dayalı "tavsiye" niteliğinde önlemler alınabileceğini de belirtti.

Gori koronavirüs salgınında İtalya'nın gerisinden gelen ülkelere de "bu korkunç salgını hafife almamaları" uyarısı yaptı, "Aynı hatayı biz de yaptık" dedi. Gori, "Birkaç gün avantajı olan, salgının geriden geldiği ülkeler bu günleri iyi değerlendirmeli, vatandaşlarının sağlığını korumak için kararları erkenden almalı, salgının yayılmasını beklememeli" diye konuştu.

Gori, salgına karşı aşama aşama tedbir alınması yerine "tam kapama tedbirleri" uygulanması gerektiğini belirtti.

Hastanedeki hata ve Atalanta- Valencia maçı

İtalya'nın Batı'da koronavirüs salgınının görüldüğü ilk ülke olması nedeniyle hazırlıksız yakalandığını söyleyen Gori, Lombardia bölgesinin de bir dizi nedenle bu krizi çok ağır yaşadığını belirtti. Bu sebepler arasında da 10 milyon kişinin yaşadığı bu bölgede kentleşme, sanayi, trafik ve hareketlilik seviyesinin yüksek olmasını, yaşlı nüfusun da fazla olmasını saydı.

Gori ayrıca, Bergamo'daki Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk vakanın zatürre sanılarak koronavirüs testine tabi tutulmamasının salgının yayılmasında "kıvılcım" görevi gördüğünü söyledi.

19 Şubat'ta Milano San Siro Stadyumu'nda oynanan Atalanta-Valencia maçına 40 binden fazla Bergamolu taraftarın gittiğini de hatırlatan Gori, "En az bir o kadar insan da evlerinde, barlarda gruplar halinde maçı izledi. O akşam muhtemelen salgının yayılmasında hızlandırıcı etki yaptı" dedi.

Gori, Bergamo'da ilk koronavirüs vakasının 23 Şubat'ta tespit edildiğini, maçın oynandığı 19 Şubat'ta henüz virüsün varlığından haberdar olmadıklarını da vurguladı.

Bergamo'dan geçen hafta gelen görüntülerde, ölü sayısının krematoryum kapasitesini aşması nedeniyle cenazelerin askeri araçlarla başka kentlere götürüldüğü görülüyordu. Beldiye Başkanı bir soru üzerine, cenazeleri defnetme ya da kremasyona (yakma) tabi tutma kararını ailelerin verdiğini açıkladı.





Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:55 

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