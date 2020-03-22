Koronavirüs nedeniyle evde kalıp, çocuklar için kitap yazdı - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle evde kalıp, çocuklar için kitap yazdı

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Lütfen evde kalın ve bu süreyi yazarak, okuyarak, düşünerek, ailenize sarılarak, üreterek geçirin" çağrısına uyan Afyonkarahisarlı yazar Nail Azbay, bir süredir yazmayı planladığı çocuklara yönelik kitabını, evde kaldığı...

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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Lütfen evde kalın ve bu süreyi yazarak, okuyarak, düşünerek, ailenize sarılarak, üreterek geçirin" çağrısına uyan Afyonkarahisarlı yazar Nail Azbay, bir süredir yazmayı planladığı çocuklara yönelik kitabını, evde kaldığı sürede tamamladı. Nail Azbay, kitabında çocuklara Kocatepe'yi, Büyük Taarruz'u, Mustafa Kemal'i, Frigya'yı ve Kral Midas'ı anlattığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabı üzerinden yaptığı, "Lütfen evde kalın ve bu süreyi yazarak, okuyarak, düşünerek, ailenize sarılarak, üreterek geçirin" çağrısı sonrası Afyonkarahisarlı Nail Azbay, bir süredir hazırlığını sürdürdüğü kitabını yazmaya karar verdi. Daha önce de çeşitli kitapları bulunan Nail Azbay, Büyük Taarruz'un başladığı yer olan Kocatepe ile tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Frigya'yı anlattığı, 'Meraklı Melahat'ın Kocatepe ve Frigya Yolculuğu' adlı çocuk kitabını evde kaldığı süre boyunca tamamladı.

İLK BÖLÜMDE KOCATEPE VE MUSTAFA KEMAL VAR

Büyük Taarruz ve Frigya'yı 'Meraklı Melahat' karakteriyle çocuklara anlatmaya çalıştığını söyleyen Nail Azbay, "Kitap çocuklarımızın istifade edeceği bir eser oldu. Bu kitapta bir karakter oluşturdum. Bu karakterin ismi Melahat. Çok soru sorduğu için ona 'Meraklı Melahat' diyorlar. Melahat'ın bir özelliği var. Zamanda yolculuk yapabiliyor. Bu eserde Melahat ile birlikte çocuklarımız ilk olarak Büyük Taarruz'un başladığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Afyon'daki Kocatepe'ye gelecek. Burada Mustafa Kemal ile Kara Fatma ile Albay Reşat Çiğiltepe ile Yunan birliklerinin komutanını teslim alan Afyonlu Ahmet Çavuş ile tanışacaklar. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu, ne şartlarda zaferin kazanıldığına tanık olacaklar. Melahat ile birlikte tüm çocuklarımız bu ülkenin kuruluşuna ve kurtuluşuna misafir olacak" dedi.

Kitabın ikinci bölümünde de Anadolu'da yaşamış ve dünyanın ilk müzik yarışmasını yaptıkları bilinen Frigler'in hikayeleri olduğuna dikkati çeken Azbay, "Kitabın ikinci bölümünde ise Frig Vadileri'ndeki hikayeler çocuklarımızın karşısına çıkacak. Bu bölümde de yine tüm çocuklarımız Melahat ile bundan yaklaşık 3 bin yıl öncesine yolculuk yapacak. Kral Midas'ın ülkesi olan Frigya'ya varacaklar. Burada flütü icat eden, dünya tarihinin bilinen ilk müzik yarışmasını yapan halkı yani Frigleri ve yarışmanın yapıldığı yer olan Afyon'u tanıyacaklar. Tarihin ilk apartmanına misafir olacaklar. Termal suların Frigler tarafından nasıl keşfedildiği, bu suların 3 bin yıldır nasıl şifa dağıttığını gözlemleyecekler. Her tuttuğunu altına dönüştüren Kral Midas ve Friglerin gizemli hikayelerine bu kitaptaki satırlarla ulaşacaklar" diye konuştu.

'BAKAN SELÇUK'A BU KİTABI SUNMAK İSTERİM

'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a kitabı çıktığı zaman kendisinin takdim etmek istediğini de söyleyen Nail Azbay, şöyle dedi:

"Her iki konuyla alakalı kitaplar ve röportajlar okudum, belgeseller izledim. 3 aydır üzerinde çalıştığım bir eserdi. Bu koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi biz de izole olduk. Evde daha fazla vakit geçirmeye başladık. Bu süreçte daha yoğun çalışarak eseri tamamladım. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un bu yönde attığı bir mesajı okudum. Kendisine bu yönde ilk yanıtı ben vermek istedim. Çünkü Sayın Bakanın tavsiyesine sonuna kadar katılıyorum. Bizim okumamız, yazmamız kısacası üretmemiz gerekiyor. Ben bugün üretmek istedim. Umarım bu ülkenin çocuklarının hayatlarına dokunabilirim. Uygun görürlerse Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a bu salgından sonra kitabı bizzat kendim takdim etmek ve kitap üzerine sohbet etmek isterim."

Azbay, kitabın önümüzdeki hafta yayın evine teslim edileceğini, önümüzdeki aylarda kitabın internet sitelerinde ve tüm seçkin kitap evlerinde olacağını da belirtti.


Ziya Selçuk, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:03 Kaynak: DHA

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