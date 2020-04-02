Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı

16 dakika önce

Koronavirüs salgının ekonomiye olan etkisini azaltmak için şirketlere yönelik birçok destek paketi açıklandı. Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi, sektörlere verilen desteklerin tablosunu paylaştı. İşte sektörüne göre verilen destekler.

Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı, System.String[]

Koronavirüs salgınının tüm dünyada hızla yayılması ve ekonomik hayatı da olumsuz etkilemesi nedeniyle Türkiye'de bir dizi tedbir alındı. Özellikle virüsün ekonomiye etkilerini azaltmak ve istihdam oranının korunması için hükümet işi sıkı tutuyor. İlk etapta açıklanan 100 milyar liralık destek paketinin yanında bankalar da kişiler ve şirketler için destek paketleri açıkladı. Desteklerden birçok sektör yararlanmaya başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) sektörlere sağlanan destekleri paylaştı.

SEKTÖRLERE SAĞLANAN DESTEKLER NELER?

- SGK, KDV, Muhtasar Ödemeleri Erteleme

- 518 sayılı VUK Genel Tebliği Mücbir Sebep

- Kısa Çalışma Ödeneği

- Asgari Ücret Desteği

- Çek Ödeme Destek Kredisi

- Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği

- Stok Finansman Desteği

- Eximbank Reeskont, Sigorta ve SÖİK Kredisi Vade Uzatımı

- DİR Süre Uzatımı

- Çek ve Sicil Affı

SEKTÖRÜNE GÖRE VERİLEN DESTEKLER

Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs, Hükümet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:13 

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