Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımı kullanma oranı yüzde 17 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımı kullanma oranı yüzde 17 azaldı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımı kullanma oranı yüzde 17 azaldı

6 saat önce

Koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 17 azaldı.

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımı kullanma oranı yüzde 17 azaldı, System.String[]

Koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 17 azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, vatandaşların İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı azalırken özel aracıyla trafiğe çıkanların sayısı arttı.

Koronavirüs salgını riski nedeniyle pazartesi gününden sonraki 4 günde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarını kullanım rakamlarında yüzde 17'lik düşüş kaydedildi.

İstanbul'da toplu ulaşımı 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 kişi, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925 kişi kullanırken koronavirüs vakasına rastlandığı bilgisinin paylaşıldığı 11 Mart'ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih etti. Bu rakam 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295'e, dün ise 6 milyon 188 bin 972 kişiye düştü.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarıyla ilgili son rakamları paylaşarak, "Salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Resmi sağlık kurumlarının uyarılarına vatandaşların kişisel olarak uymaları en önemli tedbirdir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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