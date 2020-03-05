Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı

11 dakika önce

"Bazı virüsler mevsimlerle dalga geçiyor" diyen virolog Bruno Lima, 2009'da görülen A H1N1 virüsünün İspanya, Almanya ve İngiltere'de zirveyi yaz aylarında gördüğünü hatırlatıyor.

Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı, System.String[]

Solunum yolu virüsleri daha çok kış aylarında yayıldığı için yeni tip koronavirüs Covid-19'un da baharda havaların ısınmasıyla birlikle ortadan kaybolması bekleniyor. Ancak bazı uzmanlar bu görüşte değil.


Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nden (CIRI) virolog Bruno Lima, bazı solunum yolu virüslerinin sezonluk etki göstermekle birlikte tropikal bölgelerdeki varlığını yıl boyu koruduğunun altını çiziyor.

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Lima, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:56 
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