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Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı
11 dakika önce
"Bazı virüsler mevsimlerle dalga geçiyor" diyen virolog Bruno Lima, 2009'da görülen A H1N1 virüsünün İspanya, Almanya ve İngiltere'de zirveyi yaz aylarında gördüğünü hatırlatıyor.
Solunum yolu virüsleri daha çok kış aylarında yayıldığı için yeni tip koronavirüs Covid-19'un da baharda havaların ısınmasıyla birlikle ortadan kaybolması bekleniyor. Ancak bazı uzmanlar bu görüşte değil.
Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nden (CIRI) virolog Bruno Lima, bazı solunum yolu virüslerinin sezonluk etki göstermekle birlikte tropikal bölgelerdeki varlığını yıl boyu koruduğunun altını çiziyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:56
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