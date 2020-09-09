Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek için kritik 24 saat (2) - Son Dakika

BELEDİYEDEN VE PARTİDEN AÇIKLAMA

Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in öldüğü yönünde sosyal medyada çıkan iddialar üzerine belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve çirkin haberler dolaşmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır" denildi.