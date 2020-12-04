Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı. Topbaş'ın oğlu yaptığı ilk açıklamada, "Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar" dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs tedavisi gören babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtti. "ENTÜBE ETME DURUMUNDA KALABİLİRLER" Topbaş yaptığı paylaşımda, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar" dedi. "SEVENLERİNDEN DUA BEKLİYORUZ" Paylaşımında yakınlarından dua isteyen Topbaş, "Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

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