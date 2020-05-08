Koronavirüs ve ekonomi: ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,4'ten, yüzde 14,7'ye çıktı - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Koronavirüs ve ekonomi: ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,4'ten, yüzde 14,7'ye çıktı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs ve ekonomi: ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,4'ten, yüzde 14,7'ye çıktı

6 saat önce

ABD'de işsizlik oranları, 20,5 milyon kişinin daha işsiz kalması sonrası, Nisan'da kaydedilen yüzde 4,4'lük seviyeden, yüzde 14,7'ye yükseldi.

Koronavirüs ve ekonomi: ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,4'ten, yüzde 14,7'ye çıktı, System.String[]

ABD'de işsizlik oranları, 20,5 milyon kişinin daha işsiz kalması sonrası, Nisan'da kaydedilen yüzde 4,4'lük seviyeden, yüzde 14,7'ye yükseldi.

Bu gelişme ile işsizlik oranı, 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana en kötü seviyeye ulaşmış oldu.

Ülkede bundan daha iki ay önce, işsizlik rakamları son 50 yılın en düşük seviyesine inmişti.

Koronavirüsün yıkıcı ekonomik etkisiyle büyüme rakamları da son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi, tarihin en kötü perakende satış rakamları raporlandı.

3,2 milyon Amerikalı daha işsizlik yardımına başvurmuş durumda.

Yeni başvurularla, işsizlik yardımı alanların sayısı 33,3 milyona, bir başka deyişle ABD işgücünün yüzde 20'sine çıktı.

'Bu tarihte görülmemiş durum'

Ekonomi uzmanları, dünyanın 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana en keskin ekonomik durgunlukla karşı karşı olduğu görüşünde birleşiyor.





ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun eski başkanı olan ekonomist Erica Groshen, "Bu tarihte görülmemiş durum" ifadesi ile durumu anlatıyor:

"Şu anda ekonomimizi, salgını en az zararla atlatması için yapay komaya sokmuş durumdayız. Bu da modern verilendirmelerin başlamasından bu yana en keskin iş kaybı sonucunu ortaya çıkardı."

ABD Çalışma Bakanlığı verileri, ekonominin hemen hemen tüm sektörlerdeki düşüşünü ortaya koyuyor.

Krizi en fazla hisseden hizmet sektöründe iş kaybı 7.7 milyona, bir başka deyişle yüzde 47'ye ulaştı.

Sağlık ve eğitim sektörlerinde 2.5 milyon kişi işten çıkarıldı, perakende sektöründe ise 2.1 milyon iş kaybı yaşandı.

Buna karşın yine bakanlık açıklamasına göre, işini kaybedenlerin üçte biri, geçici olarak işsiz olduklarını, ekonominin düzelmesi ile işlerini geri alabilmeleri konusunda iyimser olduklarını ifade ediyor.

Ancak ekonomistler, salgının iş dünyası üzerinde mücbir sebeplerin de değişim yaratacağı uyarısını yapıyor.





Örneğin, restoranlardaki sosyal mesafe önlemlerinin daha az müşteri ve buna bağlı olarak daha az çalışan ihtiyacı doğuracağı değerlendiriliyor.

Ekonomik hayatın yeniden başlamadığı her gün işyerlerinin hayatta kalma şansının da azaldığı kaydediliyor.

"Geçici işten çıkarmalar bile işyerlerinin kapanmak zorunda kalması ile kalıcı hale gelebilir" diyen ekonomist Erica Groshen, iş modellerinin değişmesi ihtimalinin de çalışan sayısı üzerine etki yapabileceğini öngörüyor.





Dünya'nın krizi…

Ekonomik kriz ABD'ye özel değil. İngiltere'de Merkez Bankası, tarihteki en keskin ekonomik durgunluk uyarısını yaptı.

Kanada'da Cuma günü açıklanan verilere göre, işsizlik oranları 5.2 artarak yüzde 13'e çıktı.

Ülkenin istatistik kurumu, işgücünün üçte birinin ya işsiz olduğunu ya da daha az saat çalışmak zorunda kaldığı hesaplıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında bir programda 20.5 milyon kişinin işsiz kalmasını, "tamamen beklenen bir durum" ve "sürpriz olmadı" ifadeleri ile değerlendirdi.

Trump, "Demokratlar bile beni suçlamıyor. Benim yapabileceğim şey, bu rakamları geri döndürmek" dedi.

Ülkedeki önemli perakende firmalarından J Crew ve Neiman Marcus, iflas beyanında bulundu. Enerji sektöründeki birçok firma da, salgın nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak iflas noktasında bulunuyor.





Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 09:05 


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