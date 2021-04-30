Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı - Son Dakika

Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı

30.04.2021 11:13

UZMANLAR, alkol ve sigara kullanan kişilerin koronavirüse daha kolay yakalanabileceğini söyledi.

UZMANLAR, alkol ve sigara kullanan kişilerin koronavirüse daha kolay yakalanabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Alkol alan kişilerin bağışıklık sistemleri baskılandığı için daha kolay koronavirüse yakalanma ihtimalleri olur ve daha ağır tablo ile yoğun bakımda takip edilme ihtiyaçları oluyor, bunu kliniklerde görüyoruz" dedi. Prof. Dr. İsmail Balık da "Alkol, sigara ve madde bağımlılığı, hastalıklara yakalanma, hastalıkların ağır geçirilmesi ve aşıya cevap açısından dezavantaj oluşturuyor" diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, alkol kullanımının koronavirüs için risk oluşturduğunu belirterek, "Koronavirüs alkole karşı hassastır, alkol koronavirüsü öldürür; ama bu dezenfektan anlamında. Bir kişi çok alkol tüketiyorsa sigara tüketimi varsa beslenmesi ve uykusuna dikkat etmiyorsa obez ve hipertansiyonu varsa bizim en çok gördüğümüz, yoğun bakıma yatan vakalarımız bu tip vakalar. Bağışıklık sistemini alkol de sigara da baskılar" dedi.

'ALKOL KULLANANLAR KORONAVİRÜSE KOLAY YAKALANIYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs döneminde alkol kullanımına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bu dönemlerde bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Alkolün, hücrelerin hücresel bağışıklık sistemini baskılayıcı bir özelliği vardır. Koronavirüsten önce de özellikle alkol bağımlıları zatürre ile gelirlerdi. Bağışıklık sistemleri de baskılı olduğu için çok dirençli bakteriler ile yoğun bakımda yatar, alkol bağımlıları. Özellikle aşırı alkol tüketimi varsa bu kişinin bağışıklık sistemi çok baskılıdır ve her türlü mikroba karşı açık hale gelmiştir. Kesinlikle alkol, sigara bağımlıları, obezler ve hipertansiyon vakaları bizim koronavirüste en çok gördüğümüz vakalar. Alkol alan kişiler bağışıklık sistemleri baskılandığı için daha kolay koronavirüse yakalanma ihtimalleri olur ve daha ağır tablo ile yoğun bakımda takip edilme ihtiyaçları oluyor, bunu kliniklerde görüyoruz."

'ALKOL DEZAVANTAJ OLUŞTURUYOR'

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da alkol, sigara ve madde bağımlılığının vücudun direncini düşürdüğünü belirterek, "Bir kere kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki alkol, sigara ve madde bağımlılığı, hem hastalıklara yakalanma hem hastalıkların ağır geçirilmesi hem de aşıya cevap açısından bir dezavantaj oluşturuyor. Hatta Rus aşısı 'Sputnik'in bilgilendirme broşüründe aşıdan sonra alkol alınmaması tavsiye edilir. Sigara, alkol, madde bağımlılığı, stres, uyku düzensizliği, kötü beslenme gibi faktörler bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerdir. Böyle kimselerde enfeksiyonlar çok daha kolay bir şekilde olur. Bağışıklık sistemi zayıf olduğu için enfeksiyonlara yakalanıldığında durum daha ağır seyreder. Bunlara aşı yapıldığında aşı yanıtı düşüktür. Bağışıklık daha zayıf olur. Kısa sürede böyle kimselerde aşının etkisi kaybolabilir. Bu hususların göz önüne alınmasında yarar var" dedi.

Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı
Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı
Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı
Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı - Son Dakika


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