Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı - Son Dakika

İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 8 aylık hamile Medine K. (23), eşi ile ayrı odalarda uykuya daldı.

KORONAVİRÜS VE SARA HASTASIYDI

Sabah uyanan adam, eşini uyandırmak için odasına gitti. Eliyle dokunması ve seslenmesine rağmen eşi uyanmayan şahıs, durumu polise ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının ve bebeğinin öldüğünü tespit etti. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve sara hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.