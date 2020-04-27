Koronavirüsü yenen eşi sürpriz yapınca gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

DÜZCE'de, 17 gün koronavirüs tedavisi gördükten sonra taburcu edilen Ayşe Kandemir (62), eşine sürpriz yaptı. Evin önüne ambulansla kendisinden kan alınmak için gelindiğini sanan Mustafa Kandemir, karşısında eşini görünce mutluluktan gözyaşı döktü. Kandemir, "O geldi sanki bana dünyaları verdiler" dedi.

Düzce'nin Körpeçler Mahallesi'nde oturan Ayşe Kandemir, üşüme ve titreme şikayeti ile hastaneye başvurdu. Kandemir'in yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Hastanede 17 gün koronavirüs tedavisi gören Kandemir, sağlığına kavuşunca taburcu edildi. Ayşe Kandemir, evine dönmeden önce eşine sürpriz yapmak istedi. Ambulansa binen eşinin eve döndüğünden habersiz olan Mustafa Kandemir, kan vermek için hastaneye götürüleceğini düşünerek, kapının önünde ambulansın açılmasını bekledi. Eşini karşısında gören Mustafa Kandemir, sevinçten ağlamaya başladı.

'DÜNYAYA YENİDEN GELMİŞ GİBİYİM'

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Ayşe Kandemir, "Hastalık çok kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Öksürürken öleceğimi sandım. Nefes alamıyordum. Çok kötü bir şey. Yaşayanları da Allah kurtarsın. 17 gün hastanede kaldım. Hastalığım sağlık ekiplerimizin desteği ile günden güne düzelmeye başladı. Allah devletimizden, sağlık ekiplerinden razı olsun. 17 gün sonunda çok şükür yendim. Şu anda çok rahatım, iyiyim. Öksürük yok, nefes darlığı yok. Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Allah'a şükürler olsun evime kavuştum" dedi.

Hastalığın kendisine arkadaşından bulaştığını anlatan Kandemir, "Çok samimi arkadaşım vardı. Arkadaşımla sağlık ocağına gittik ve orada kan verdik. Oradan döndüğümüzde benim yanıma geldi. Ama her gün beraberdik ve hiç ayrılmıyorduk. Günde 2-3 sefer birbirimizi görüyorduk. O arkadaşım da benim gibi zatürre olduğunu sandı. Yattı evde 3 gün ama zatürre değilmiş. Şu anda yoğun bakımda yatıyor ama bugün sevinçli haberini aldık" diye konuştu.

'O AN ANLATILMAZ'

Ayşe Kandemir, eşine sürpriz yapmak istediklerini söyleyerek, "Hastanedeki son gecemde kızımı aradım. Eşim, 'Sen geleceğin zaman sana yeniden evlenme teklif edeceğim. Seni çiçeklerle karşılayacağım' diyordu. Ben de kızıma sürpriz yapalım, dedim. Kızım hastaneye geldi. Beni ambulansla gönderdiler. Ambulans geldiğinde oğlum eşime, 'Senden kan alacaklar' diye söylemiş. Ambulans kapıya gelince kan almaya gelecekler, diye kapıya geliyor. Ambulansın kapısı açılıp beni görünce hepimiz duygulandık. O an anlatılmaz" dedi.

'SABAHLARA KADAR GÖZYAŞI DÖKTÜM'

Mustafa Kandemir ise eşinin hastalık sürecinin kendisi için zor geçtiğini belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu o kadar kötü ki eşim, şuradan ambulansa biniyor, ben ne elinden ne kolundan tutabiliyorum. Bu kadar pis bir hastalık. Rabbim kimseye vermesin. Çok acı bir şey. Ben sabahlara kadar acı çektim, gözyaşı döktüm. Bana oğlum telefon ederek, 'Hastaneden gelecekler senden kan alacaklar. Annem taburcu olacak ama senden de kan almaları gerekiyor' dedi. Tamam gelsinler, dedim. Ambulans geldi. Ambulansın kapısı açılınca karşıma çıkınca sanki bana dünyayı bağışladılar. Hiçbir şey istemiyorum ama onun bana gelmesi bana sürpriz yapması sanki her şeyi bana verdiler. 49 yıllık hayatımız var. Az bir zaman değil" diye konuştu.