Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, hastalık sürecini AA'ya anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, hastalık sürecini AA'ya anlattı - Son Dakika

Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, hastalık sürecini AA'ya anlattı

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin görevine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin görevine başladı. Bilgin, hastalık sürecini Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı.

Vali Bilgin, makamında yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Gördüğü tedavinin ardından 17 Nisan'da hastalığı yenmeyi başardığını anlatan Bilgin, bu süreçte kendisini arayan, soran, dua eden herkese teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürünün Kovid-19 testi pozitif çıkınca, filyasyon kuralı gereği kendisine de yapılan testin ilk önce negatif çıktığını belirten Osman Bilgin, "Daha sonra özel kalem müdürüm pozitif çıkınca tekrar test yapıldı ama bende hiç belirti yoktu, çok da rahattım. Akciğer tomografim de çekildi, ilk başlarda hiçbir sorunum yoktu. İlk 4-5 günü de sıkıntısız atlattım zaten. 31 Mart'ta ise test pozitif çıktı." dedi.

Bilgin, 14 gün kuralının virüse yakalanmayla ilgili bir süre olduğunu, tedavi sürecinin ise biraz uzun sürdüğünü dile getirdi.

Bu sürede vücuttan sürekli mikrop atıldığını anlatan Vali Bilgin, şöyle devam etti:

"Benim de 5 gün hiç sıkıntım yoktu ama sonrasında virüsün etkisiyle hakikaten problemli, sıkıntılı günlerim oldu. Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah iyiyim. Allah'ım bizden inşallah razı olur. Bu virüs genç, yaşlı, orta yaşlı kavramlarını ayırmıyor. Televizyonlarda izliyoruz, kimin ne olacağı belli değil. Gençler kendilerine güvenerek, yaşlılar 'biz zaten yaşlıyız' diyerek lütfen hareket etmesinler. Toplumun sesi olsunlar. Kendilerini düşünmüyorlarsa vicdanen başkalarına, kardeşlerine, babalarına, annelerine verecekleri zararı düşünsünler."

"Lütfen yüzde 100 tedbir alalım"

Hastalığın insanı çok yorduğunu, insanı ailesinden ve her şeyden kopardığını belirten Bilgin, "O nedenle tedbirlerimizi yüzde 99 oranında almamız anlam ifade etmiyor. Biz de makamımızda yüzde 99 tedbir aldık, ancak koronavirüs özel kalem müdürüme bulaşarak imza sırasında bize de bulaştı. Tedbirler yüzde 99 yetmiyor, lütfen yüzde 100 tedbir alalım." ifadesini kullandı.

Zorlu hastalığın üstesinden gelmeyi başardığını, bugün görevine döndüğünü, hastalık süresince de görevini evinden sürdürdüğünü belirten Osman Bilgin, "Hastalık sürecinde her şeyi düşünüyorsunuz. Hayat gözlerinizin önünden film şeridi gibi gelip geçiyor ama ben şunu düşündüm; İnanın yüce Allah'a hamdettim, şükrettim. 'Allah'ım beni tekrar sağlığıma kavuştur. İnsanlara, topluma, vatandaşlara tekrar iyi hizmetlerde bulunayım' dedim." diye konuştu.

Bu dünyanın gelip geçici olduğunu, bunu yaşayarak hissettiğini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Daha önce de belki biliyorduk ama bilmek yetmiyor, bazen bunu iliklerinize kadar hissetmeniz gerekiyor. İşte bunu hissettim ben. Daha çok vatandaşlarıma, halka, yüce Allah'a borcumuz olduğunu ve yüce Allah'ın adaletine uygun bir şekilde insanlara faydalı olmam gerektiğini, dolayısıyla yüce Allah'ın rızasını kazanarak bu dünyadan göçmenin en büyük fayda olduğunu, onun haricinde hiçbir şeyin fayda olmadığını, beni telefonla arayan, mesaj gönderen bütün vatandaşlarımızdan aldığım hissiyat buydu. Ben öncelikle yüce Allah'a şükürler olsun diliyorum."

Uzmanların ve doktorların maske takın uyarılarına uyulması gerektiğini belirten Vali Bilgin, aynı zamanda sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

"Lütfen işi olmayan sokağa çıkmasın"

Bilgin, 8 yaşındaki kızı ile eşinin de bu hastalığı yendiğini ifade etti.

Hastalık sürecinin hem kendisi hem de ailesi açısından sıkıntılı geçtiğine vurgu yapan Osman Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben devletin imkanlarından yararlanan bir kişiyim. Devletime sonsuz minnet duyuyorum. Bu hastalıkla gördüm ki daha önce çalıştığımızın en az 10 katı daha fazla çalışmamız gerekiyor. Sokakta gezerken dikkat edelim. Lütfen işi olmayan sokağa çıkmasın. Bakın biz bunu biliyoruz ama anlamıyoruz. Yalnız hastalığı yaşayan kişi olarak ben artık bunu anlıyorum. Çok zor bir süreç. Bakın en hafifinden orta düzeyine, en ağırına kadar inanın çok zor. Bunun hafifi, ortası yok. Çok zor bir süreç. Allah bütün hastaların yardımcısı olsun. Yüce Allah 'şafi' sıfatıyla bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Allah aziz milletimizin bütün fertlerine ayrı ayrı yardımcı olsun inşallah."

Vali Bilgin, vatandaşlara, idarecilerini dinleme tavsiyesinde bulunarak, "Yoksa bu süreç çok daha uzar ve hepimizin çok daha ciddi kayıpları olur. Hepsinden önemlisi bir kişiye virüs bulaştırmak kadar vicdan azabı çektiğiniz hiçbir şey yok. Bakın ben virüse yakalandım, evde çocuklarım da yakalandı. Onun vicdan azabı bende ayrıca çok ciddi psikolojik sıkıntılar yaşattı. Bu çok ciddi problem." şeklinde konuştu.

Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, hastalık sürecini AA'ya anlattı

Lütfullah Bilgin, Anadolu Ajansı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:48 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı         
21:33
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz         
21:22
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım         
21:13
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor         
20:59
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz         
20:58
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi         
20:50
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak 4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak         
20:50
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı         
20:47
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi         
20:08
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı         
20:01
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu         
20:00
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı         
19:40
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı         
19:27
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak         
19:26
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı         
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı         
19:14
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum         
19:07
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı         
19:04
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak 1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır         
18:39
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı         
18:32
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi         
18:18
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi         
17:40
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi         
17:37
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı         
17:37
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti         
17:36
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası         
17:21
Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 21:56:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, hastalık sürecini AA'ya anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]