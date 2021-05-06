Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın - Son Dakika

Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın

06.05.2021 13:28
Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın, System.String[]

Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, korona virüs geçiren vatandaşların karşılaştıkları durumlar hakkında, bazı uyarılarda bulundu. Diş yapılarında değişim, diş eti sorunları, dilin şekli ve renginde değişikliklerin baş gösterdiğini söyleyen Zongun, "Koronavirüs bazı kişilerin ağız yapılarını değiştirdi. Hastalığı geçirenler röntgen çektirerek, diş eti muayenesi yaptırılmalı'' dedi.

Türkiye'de dün yayınlanan verilere göre toplamda 4 milyon 955 bin 594 kişinin korona virüse yakalandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dün Türkiye'de26 bin 476 vatandaşın korona virüs testi de pozitif çıktı. Korona virüse yakalanan bazı insanlar hastalığı hafif geçirse de virüs etkilerini daha sonra gösterebiliyor. O etkilerden biri de ağızdaki yapı değişikliğiyle ilgili.

"RÖNTGEN ÇEKTİREREK MUAYENE YAPTIRIN"

Diş Hekimi Arzu YalnızZogun, kendilerine 'ağız yapısında değişiklik' şikayetiyle başvuran bazı hastaların korona virüs geçirdiğini ve virüsün bu tür etkilere neden olabileceğini söyledi.

Ağız yapısındaki değişikliğin yüz şeklini de etkileyeceğini vurgulayan Zongun, "Yaş ilerledikçe alt çene biraz daha öne gelir. Bu yüz tipimizi de etkiler. Kovid-19 geçiren her hasta mutlaka doktora gidip, röntgen çektirerek, diş eti muayenesi yaptırsın" dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE AĞIZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bağışıklık sistemindeki direncin ağız yapısından da belli olabileceğini söyleyen Zongun,"Bağışıklık sisteminin düştüğünü direkt ağızdan anlayabiliyoruz. Kovid-19 geçiren hastalarda tükürük değiştiği için, dilin üstündeki hassasiyet ve silyaların (küçük tüyler) dengesi bozulmuş. Benim hastalarda gördüğüm dil üzerindeki değişik renklerdir. Herkesin dilinin görüntüsü kendine özeldir. Şekil ve renk olarak bir değişiklik varsa bilin ki bağışıklığınızda, hormonlarınızda bir tuhaflık vardır. Hastalarda kuruluğa bağlı olarak dil savunmaya geçiyor. Savunmayla oluşan tepkiler görüntüye de yansır. Hastalar mutlaka dilin görüntüsüne, rengine dikkat etsin. Böyle olursa bol su tüketin. Normal beslenmeye de geçince dilin görüntüsü ve rengi eski haline döner" ifadelerini kullandı.

Bir hastanın ağzına bakarak o kişinin hayat kalitesini, hastalık geçmişini, kişisel bakımı gibi farklı konuları çok rahat bir şekilde anlayabildiklerini belirten Zogun, bol su içmeyi, dişleri düzenli fırçalamayı ve sağlıklı beslenmeyi önerdi.

Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın

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Son Dakika Sağlık Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın - Son Dakika


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