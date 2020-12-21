Son dakika haber! KTO Başkanı Gülsoy görevine başladı - Son Dakika

Son dakika haber! KTO Başkanı Gülsoy görevine başladı

21.12.2020 13:21
Son dakika haber! KTO Başkanı Gülsoy görevine başladı, System.String[]

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu edilen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, görevine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu edilen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, görevine başladı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kontrol amaçlı gittiği hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan Gülsoy, 10 günlük tedavisinin tamamlanması ve test sonucunun negatif çıkmasıyla görevine döndü.

Oda personeli Başkan Gülsoy'u hizmet binası girişinde çiçeklerle karşılayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gülsoy, şunları kaydetti:

"11 Aralık'ta yaptırdığım testin pozitif çıkması sonucu hastanede karantina altına alınmıştım. Rabbim devletimize zeval vermesin. Verilen hizmetlerden dolayı Şehir Hastanemize harcanan paralar helali hoş olsun. 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren Şehir Hastanemiz iyi ki var. Tedavi sürecim boyunca göstermiş oldukları yakın alakalarından dolayı Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi başta olmak üzere tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza, geçmiş olsun dileklerini ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarıma, oda personelime, üyelerime ve hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı bir şekilde uymaya davet ediyor, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un babası Hacı Mehmet Gülsoy ile Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu da testlerinin negatif çıkmasıyla hastaneden taburcu edildi.

Son dakika haber! KTO Başkanı Gülsoy görevine başladı
Son dakika haber! KTO Başkanı Gülsoy görevine başladı
Son dakika haber! KTO Başkanı Gülsoy görevine başladı

Koronavirüs, Ömer Gülsoy, Ticaret, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KTO Başkanı Gülsoy görevine başladı - Son Dakika


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