Korsan taksicilik yapan bir sürücü suçüstü yakalandı: Yardım severliğin cezasını çekiyorum - Son Dakika

İsmi açıklanmayan sivil polis, internet üzerinden temin ettiği telefon numarasını arayarak taksiye ihtiyacı olduğunu belirtti. Kısa süre sonra Konyaaltı ilçesine gelen sürücü Erdoğan Uğurkan Atakan, Antalya Havalimanı'na gitmek isteyen sözde müşteri ile 140 TL karşılığında anlaştı. Bu sırada araçtaki sivil polis, hareketli konumu ekiplerle paylaştı. Güzergah bilgisini alan trafik timleri ise araç trafiğini tek şeride düşürdü. Çok geçmeden uygulama noktasına gelen sürücü, ekipler tarafından araçtan indirildi.

9 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Polis ekiplerini karşısında görünce şaşıran sürücü kendisine ceza yazılmaması için dil döktü. Polis ekipleri şahsa korsan taksicilik suçundan 9 bin 125 TL para cezası kesti. Araç ise 2 ay trafikten men edilerek çekici aracılığıyla Yediemin otoparkına çekildi.

"YARDIM SEVERLİĞİN CEZASINI ÇEKİYORUM"

Suçlamaları kabul etmeyen sürücü, "Yapmayın etmeyin. Gözünüzü seveyim. Götürmeyeyim mi memur bey. Pazar yerinin yanında aldım. Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardım severliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım" diyerek, kendini savundu. İşlemlerinin ardından polisin taksi isteğini geri çeviren sürücü, çevreyolundan yaya olarak ayrıldı. Ehliyetsiz korsan taksi sürücüsüne ceza yağdı. Öte yandan dün akşam saatlerinde ise yine korsan taşımacılık yapan aracı da durduran ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve korsan taşımacılık yapmak suçlarından toplamda 12 bin 799 TL para cezası kesildi, araç trafikten 2 ay men edildi.