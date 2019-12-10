Koruma altındaki çocuklar futbolla geleceğe hazırlanıyor

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar futbolla geleceğe hazırlanıyor.



Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün girişimleri neticesinde kuruma bağlı olarak kurulan futbol takımında oynayan çocukların hem yeşil sahalarda top koşturması hem de sporla topluma adapte olunması hedefleniyor. Uzman hoca antrenörlüğünde haftanın 3 günü antrenman ve hazırlık maçı yapan çocuklar, burada hem stres atıyor hem de futbol becerilerini geliştiriyor.



Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, devlet korumasındaki çocukların ruhsal, bedensel ve eğitim açısından desteklerinin yanında çocukların psikolojik yönlerini de düşünerek her alanda sosyal aktivitelere katılmasını önerdiklerini söyledi. Çocuklara akademik açıdan bir başarı sağlandığını da ifade eden Aksoy, "Çocukların psikolojik sorunlarını giderirken, ayrıca ruhsal ve bedensel açıdan aktivitelere katıyoruz. Bu amaçla kurulan takımımız gün geçtikçe hedeflerini de açıklamaya başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda kendi kategorilerinde hedeflerine yürüyecekler. Bunun yanında başarı bir hedef olarak önlerine çıktı ve beni de bu anlamda mutlu ettiler" dedi.



Takım Antrenörü Gürkan Sönmez de, hedeflerinin bir futbol takımı kurmak olduğunu belirterek, "İlk etapta gelecek senelere daha farklı amaçla takımımızı kurduk. Bu seneki amacımız çocukları takıma adapte edebilmek. Daha sonra ise çocukları büyük çim sahalarda oynatmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızdan bu anlamda başarı bekliyoruz. Haftanın 3 günü antrenman yapıyoruz. Çocukların diğer kurs ve derslerinden eksik kalmamaları için spor aktivitelerini ağırlıklı olarak hafta sonuna sığdırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Takım kaptanı Caner Akdağ ise, kurulan takımın kaptanı olduğunu belirterek, "Hedefimiz bu yıl hazırlanıp seneye mücadele edeceğimiz ligde şampiyon olmak. Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Boş zamanlarımızı çok iyi değerlendiriyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Hedefimiz iyi bir takım olmaktır" diye konuştu. - MUŞ