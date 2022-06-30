"Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
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"Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı

30.06.2022 17:36

Bingöl, Batman ve Elazığ'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bingöl, Batman ve Elazığ'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Batman

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turgut Özal Bulvarı Batman Park AVM önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Parkı'na kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından parkta koruyucu aile şenliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında çocuklar geleneksel oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, programda, koruyucu ailenin önemini anlatı.

Devlet olarak koruyucu aile modeliyle gereken maddi imkanı sağladıkları ifade eden Canalp, şöyle devam etti:

"Tüm Batmanlılara seslenmek istiyorum. Kendi yuvalarında iki evlatları varsa yanlarına bir çocuğu daha koruyucu aile olarak yanlarına alabilirler. Böylelikle bir evladımıza daha sıcak bir aile desteği sağlamış olurlar. Bir evlada yapmış olduğumuz katkıyı da hem devlet hem de toplum takdir edecektir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü' yapıldı - Son Dakika

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