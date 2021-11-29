Üye Girişi
KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor - Son Dakika

KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor

29.11.2021 11:01

Adana'da işsiz kaldıktan sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle meyve kurutma tesisi kuran kadın girişimci, ailesinin bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmasını işleyerek Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Adana'da işsiz kaldıktan sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle meyve kurutma tesisi kuran kadın girişimci, ailesinin bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmasını işleyerek Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki lisans eğitiminin ardından Selçuk Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptıktan sonra bir süre özel sektörde çalıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Biriminde 2014'te sözleşmeli memur olarak göreve başlayan Saçıkaralı, 2019'da sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine işsiz kaldı.

O güne kadarki tarımsal faaliyeti, ailesi bahçede çalışırken yaptığı küçük yardımlardan ibaret olan Saçıkaralı, ailesinin ürettiği ve taze tüketimde gerçek değerini bulamayan Trabzon hurmasına katma değer kazandırmak için meyve kurutma tesisi kurmaya karar verdi.

İşsiz kaldıktan sonra gittiği KOSGEB tarafından organize edilen girişimcilik kursunu tamamlayan Saçıkaralı, meyve kurutma tesisi projesi için 145 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Destekle kırsaldaki Malıhıdırlı Mahallesi'nde meyve kurutma tesisi kuran Saçıkaralı, ailesinin bahçesinden hasat edilen hurmalarla üretime başladı.

Saçıkaralı, ilk yıl 3 ton ürün kurutmakla kalmadı, ürünlerinin Tarım Kredi Kooperatif Market'ine satışını gerçekleştirdi.

Tesisin kapasitesini artıran Saçıkaralı, geçen yıl 15 ton Trabzon hurması kurutarak ürünlerinin bu kez de zincir marketlerin raflarında yer almasını sağladı.

Kurutma kapasitesinin artışına paralel olarak ailesine ait 50 dönümlük bahçeye ek olarak yakınlarını da 20 dönüm hurma bahçesi oluşturmaya teşvik eden Saçıkaralı, bu yıl halen devam eden sezonda 50 ton kurutulmuş hurma üretimi hedefliyor.

Saçıkaralı, AA muhabirine, hayatı boyunca ailesine işlerinde fazla yardımda bulunmadığını, liseden sonra da lisans ve yüksek lisans eğitimi aldığını söyledi.

İşsiz kaldıktan sonra kamu kurumlarında çalışmak dahil birçok alternatifi olmasına rağmen ailesinin elindeki ürüne değer katma isteğinin ağır bastığını anlatan Saçıkaralı, bu kapsamda meyve kurutma tesisi projesinin ortaya çıktığını belirtti.

Saçıkaralı, mahallesine meyve kurutma tesisi kurma fikriyle katıldığı kursun ardından projesinin kabul edilmesiyle 2019'da hemen üretime geçtiğini aktardı.

" İspanya'ya numune gönderdik"

Geçen yılki üretiminde kapasitesini artırdığını aktaran Saçıkaralı, şöyle devam etti:

"Mahallemizde ürettiğimiz bu ürünler, Türkiye'nin her yerinde satışa sunuluyor. Bu bizim için bir başarıdır. Şu an Türkiye'nin her yerine hurma kurusu gönderiyoruz. Bu sezonun üretimine başladık. Hedefimizi 50 ton ürün elde edebilmek ve ihracata açılabilmek. İspanya'dan bir firma Türkiye ziyaretinde markette ürünümüzü görüp satın alıyor. Sonrasında bize ulaştılar. İspanya'ya numune gönderdik, çok beğenildi. Onlar da Allah nasip ederse bu ay sonunda bizim misafirimiz olacak."

Saçıkaralı, kurutmanın yanı sıra Trabzon hurmasından sirke ve lokum gibi farklı ürünlerin de elde edilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Başka çiftçilerden aldıkları çilek, elma, portakal gibi ürünlerin kurutmasını da yaptıklarını dile getiren Saçıkaralı, işlerin her geçen gün arttığı tesislerinde şu an 5 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Hurma yetiştiricisi Salim Büyükgüzel de kızının kurduğu tesis sayesinde yaş olarak satışından pek fazla para kazanamadıkları ürünlerinin değerinin arttığını ifade etti.

Yaş hurmanın kilogramının dalında en fazla 5 liradan satılabildiğini anlatan Büyükgüzel, "4 kilogram yaş hurmadan 1 kilo kuru hurma çıkıyor. 4 kilo yaş hurma satılsa 20 lira eder ama biz kuru hurmanın kilosunu 100 liraya veriyoruz." diye konuştu.

KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor
KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor
KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor
KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor

Trabzon, Türkiye, Hurma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! 11:56 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı 10:45 Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!

Son Dakika Haberleri
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:40
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 12:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement