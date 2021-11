KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor - Son Dakika

Adana'da işsiz kaldıktan sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle meyve kurutma tesisi kuran kadın girişimci, ailesinin bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmasını işleyerek Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki lisans eğitiminin ardından Selçuk Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptıktan sonra bir süre özel sektörde çalıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Biriminde 2014'te sözleşmeli memur olarak göreve başlayan Saçıkaralı, 2019'da sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine işsiz kaldı.

O güne kadarki tarımsal faaliyeti, ailesi bahçede çalışırken yaptığı küçük yardımlardan ibaret olan Saçıkaralı, ailesinin ürettiği ve taze tüketimde gerçek değerini bulamayan Trabzon hurmasına katma değer kazandırmak için meyve kurutma tesisi kurmaya karar verdi.

İşsiz kaldıktan sonra gittiği KOSGEB tarafından organize edilen girişimcilik kursunu tamamlayan Saçıkaralı, meyve kurutma tesisi projesi için 145 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Destekle kırsaldaki Malıhıdırlı Mahallesi'nde meyve kurutma tesisi kuran Saçıkaralı, ailesinin bahçesinden hasat edilen hurmalarla üretime başladı.

Saçıkaralı, ilk yıl 3 ton ürün kurutmakla kalmadı, ürünlerinin Tarım Kredi Kooperatif Market'ine satışını gerçekleştirdi.

Tesisin kapasitesini artıran Saçıkaralı, geçen yıl 15 ton Trabzon hurması kurutarak ürünlerinin bu kez de zincir marketlerin raflarında yer almasını sağladı.

Kurutma kapasitesinin artışına paralel olarak ailesine ait 50 dönümlük bahçeye ek olarak yakınlarını da 20 dönüm hurma bahçesi oluşturmaya teşvik eden Saçıkaralı, bu yıl halen devam eden sezonda 50 ton kurutulmuş hurma üretimi hedefliyor.

Saçıkaralı, AA muhabirine, hayatı boyunca ailesine işlerinde fazla yardımda bulunmadığını, liseden sonra da lisans ve yüksek lisans eğitimi aldığını söyledi.

İşsiz kaldıktan sonra kamu kurumlarında çalışmak dahil birçok alternatifi olmasına rağmen ailesinin elindeki ürüne değer katma isteğinin ağır bastığını anlatan Saçıkaralı, bu kapsamda meyve kurutma tesisi projesinin ortaya çıktığını belirtti.

Saçıkaralı, mahallesine meyve kurutma tesisi kurma fikriyle katıldığı kursun ardından projesinin kabul edilmesiyle 2019'da hemen üretime geçtiğini aktardı.

" İspanya'ya numune gönderdik"

Geçen yılki üretiminde kapasitesini artırdığını aktaran Saçıkaralı, şöyle devam etti:

"Mahallemizde ürettiğimiz bu ürünler, Türkiye'nin her yerinde satışa sunuluyor. Bu bizim için bir başarıdır. Şu an Türkiye'nin her yerine hurma kurusu gönderiyoruz. Bu sezonun üretimine başladık. Hedefimizi 50 ton ürün elde edebilmek ve ihracata açılabilmek. İspanya'dan bir firma Türkiye ziyaretinde markette ürünümüzü görüp satın alıyor. Sonrasında bize ulaştılar. İspanya'ya numune gönderdik, çok beğenildi. Onlar da Allah nasip ederse bu ay sonunda bizim misafirimiz olacak."

Saçıkaralı, kurutmanın yanı sıra Trabzon hurmasından sirke ve lokum gibi farklı ürünlerin de elde edilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Başka çiftçilerden aldıkları çilek, elma, portakal gibi ürünlerin kurutmasını da yaptıklarını dile getiren Saçıkaralı, işlerin her geçen gün arttığı tesislerinde şu an 5 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Hurma yetiştiricisi Salim Büyükgüzel de kızının kurduğu tesis sayesinde yaş olarak satışından pek fazla para kazanamadıkları ürünlerinin değerinin arttığını ifade etti.

Yaş hurmanın kilogramının dalında en fazla 5 liradan satılabildiğini anlatan Büyükgüzel, "4 kilogram yaş hurmadan 1 kilo kuru hurma çıkıyor. 4 kilo yaş hurma satılsa 20 lira eder ama biz kuru hurmanın kilosunu 100 liraya veriyoruz." diye konuştu.