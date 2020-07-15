- Kosova'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı - Son Dakika

- Kosova'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

- Kosova'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Kosova'nın başkenti Priştine'de anma töreni düzenlendi.

- Kosova'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

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PRİŞTİNE - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Kosova'nın başkenti Priştine'de anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçiliği'nin himayesinde yapılan anma töreninde demokrasinin zaferi kutlanarak 15 Temmuz şehitleri saygıyla anıldı. Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova Parlamentosu'ndaki Türk milletvekili Fidan Brina Jılta, İçişleri Bakan Yardımcısı Yıldıray Bayram, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Trnava, Priştine ile Mamuşa belediye başkanları ile Türkiye'nin Kosova'da kurum ile kuruluş temsilcileri katıldı.

Anma töreni saygı duruşu ve Türkiye ile Kosova milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Törende söz alan milletvekili Fidan Brina Jılta, FETÖ militanlarının kapalı kapılar ardında yaptıkları gizli planlamalarda Türk milletinin din ve vatan uğruna gözünü kırpmadan canını verebilecek kadar cesur ve yiğit bir millet olduğu gerçeğini hesaba katamadıklarını belirtti. Jılta, "Milli marşı 'Korkma' diye başlayan bir milleti tankla, topla, tüfekle yenebileceklerini sanan hainler, 'muhtaç olduğu kudret, damarlarındaki asil kanda mevcut' olan kahraman Türk milletinin sanki Malazgirt'te, Mohaç'ta, Çanakkaele'de cepheye koşarcasına meydanlara inmesi ile bozguna uğradılar" ifadesini kullandı.

Kosova Bölgesel kalkınma Bakanı Enis Kervan yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde milletin iradesine kast eden FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin, demokrasi ve ülke nöbetçileri tarafından sonlandırıldığını belirtti. Türkiye'de yine demokrasi ve milletin iradesi kazanmış, darbe girişimini püskürtüp, devletine ve demokrasisine sahip çıktığını kaydeden Kervan, " Kosova Cumhuriyeti, her dönem ve her koşulda desteklerini esirgemeyen başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, dost ülkelerdeki demokrasi kültürünün güçlenmesi ve halkın iradesinin her şeyin üstünde tutulması anlayışının yüceltilmesi ve desteklenmesinden yana tavrını her zaman ortaya koymuştur" dedi.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devem edeceğiz"

Kosova Parlamentosu Başkan Vekili ve KDTP Genel Başkanı Fiktim Damka da Türk milletinin egemenlik hakkını gasp etmeye yeltenen FETÖ karşısında şanlı bir direniş örneği göstermiş, kendi iradesi dışında başka bir güce teslim olmadığını belirterek, 15 Temmuz'u şanlı bir destana dönüştüren Türk halkının, vatanları ve egemenlikleri konusundaki dirayetini ortaya koyduğunu vurguladı.

Vatan sevgisinin dünyanın her tarafına en güçlü ve en güzel haliyle gösteren Türk milletinin, Kosovalılar için de bir cesaret ve gurur kaynağı olduğunu kaydeden Damka, "Türk vekiller olarak her platformda daha kararlı adımların atılması konusunda hükümet nezdinde bu konuyu dile getirmeye devam edeceğiz; hem Türkiye Cumhuriyeti için hem de kendi devletimizi bu beladan temizlemek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devem edeceğiz" diye belirtti.

"FETÖ'nün Türkiye'yi kötüleyerek dış ülkelerde tutunmaya çalıştığını görüyoruz"

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da, şahsi ve milli hafımızda asla silinmeyecek izler bırakan bu terörist saldırıyı yapan FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetlediklerini belirterek, 15 Temmuz 2016 gecesi yıllar süren eğitim ve yardım kisvesi altında kanun dışı yöntemlerle bütün kurumlara sızmış dini istismar ederek kendi çıkarları doğrultusunda çarpıtarak radikalleştirdiği sapkın teröristlerin sekin hükümet ve anayasal düzene karşı kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı. Bununla birlikte FETÖ teröristlerinin Türkiye üzerinde oynamaya çalıştığı kanlı oyunun, halkın hain saldırı karşısında meydanlarda sergilediği demokrasi direniş, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasi liderlerin tutumu sayesinde bozulmuş, bu hain terör saldırısının akamete uğratıldığını ve ülkenin ile insanların korunduğunu söyledi. Büyükelçi Sakar, "FETÖ şebekesinin ne yazık ki bugün Kosova da dahil olmak üzere yurt dışında gizli teör yapılanmasıyla hala ayakta kalmaya Türkiye'yi kötüleyerek dış ülkelerde tutunmaya çalıştığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimi ile ilgili video izlendi. Daha sonra Kosovalı ressamların 15 Temmuz'u konu ettikleri resimlerin sergilediği serginin açılışı yapıldı.

Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kosova'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı - Son Dakika

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