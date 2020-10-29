- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29.10.2020 21:05

- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'inci yılı coşkuyla kutlandı.

- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

PRİŞTİNE - Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Kosova Türklerinin en köklü cemiyetlerinden Gerçek Türk Kültür Sanat Derneği binasında yapılan programda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Programda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye'yi özgürlüğüne kavuşturmak için yaptığı büyük fedakarlıklar saygıyla anılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'inci yılı kutlandı.

Etkinliğe, Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Yıldıray Bayram, aydınlar, öğretmenler, şairler ve vatandaşlar katıldı. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile program başladı. Gerçek Türk Kültür Sanat Derneği Başkanı Ömer Agalar programda yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in milli birlik ve beraberliği güçlendiren bir gün olduğunu belirterek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bıraktığını belirtti.

Kosova Türk Yazarlar Birliği Eş Başkanı Enver Baki ise yaptığı konuşmada, "Atamızın kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümünde bir arada bulunmak, özellikle bu ağır günlerde, salgının her yere zehir saçtığı dönemde kutlamaya katılmanın hepimiz için büyük bir şereftir" dedi.

Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Yıldıray Bayram ise, "Eğer Cumhuriyet kurulmamış olsaydı acaba biz bugün bu halde olur muyduk veya ne halde olurduk? Varlığımız olur muydu? Bizim varlığımız kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilgili sinevizyonun izlenmesinin ardından Kosovalı Türk şairler ile öğrenciler cumhuriyet ile ilgili şiirler okunurken, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Priştine'nin yanı sıra Prizren, Mitroviça, Gilan, Mamuşa gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde de, Covid-19 tedbirleri altında kutlama programları yapıldı.

- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
- Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kosova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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