Kosova'da korona virüs kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika

Kosova'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Kosova Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Priştine Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğinde korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki bir erkeğin bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, hastanın 16 Mart'ta Priştine Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kabulünün gerçekleştirildiği ve korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kronik kalp ve akciğer rahatsızlığı bulunan hastanın korona virüse bağlı olarak ağır zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Söz konusu kişinin virüsü korona virüs tehisi konulan oğlu ve kızından temas yolu ile kaptığı kaydedildi.

Kosova'daki korona vakası sayısı 31'e yükselirken, yaşlı adamın ölümü ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

(İHA)