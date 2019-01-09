Kosova'da Sibirya Soğukları
12 dakika önce
Kosova'da aşırı soğuklar nehirlerin yanı sıra yapay gölet ve fıskiyelerin de donmasına neden oldu.
Kosova'da aşırı soğuklar nehirlerin yanı sıra yapay gölet ve fıskiyelerin de donmasına neden oldu.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Kosova genelinde aşırı soğukların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.
Akdere'nin buz tuttuğu Prizren'de, yapay havuzların yanı sıra çeşmeler de buz kütleleriyle kaplandı. Gündüz sıfırın altında 6 dereceye düşen soğukların, gece de sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü Prizren'de, Sibirya soğuklarının Ocak ayının son günlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Aşırı soğuklar nedeniyle dışarıda işleri olmadığı müddetçe sokağa çıkmadıklarını söyleyen vatandaşlar, Balkanlarda bu tür soğukların normal karşılandığını söylediler. - Tabak
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:14 Kaynak: DHA
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