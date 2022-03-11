Kosova'da "Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu" konseri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova'da "Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu" konseri düzenlendi

11.03.2022 21:17

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Piyanist Tutu Aydınoğlu'nun performansı ve Nuray Ocaklı'nın sunumuyla "Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu" konseri düzenlendi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Piyanist Tutu Aydınoğlu'nun performansı ve Nuray Ocaklı'nın sunumuyla "Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu" konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Prizren "Lorenc Antoni" Müzik Lisesi'nde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Cenk Şen, YEE Priştine Müdürü Mehmet Ülker, Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Fatih Cansız ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Piyanist Aydınoğlu, AA muhabirine, konserin, Abdülhamid Han'ın kayıp sanılan piyanosunun içinde bulunan eserleri ve tarihini anlattığını söyledi.

Günümüz Osmanlı anlatımları genellikle savaşlar ve saraylar üzerine kurulduğu için konsere dinleyicilerin ilgi ve hayranlıkla yaklaştıklarını belirten Aydınoğlu, "Kültüre çok az yer veriliyor o dönem tarihiyle ilgili. O yüzden kimsenin beklemediği bir konuyla karşılaşıldı. Padişahın piyanoya olan ilgisi, klasik müziğe olan ilgisi, klasik müzikte ne kadar seçici olduğunu gösteren bir proje." diye konuştu.

YEE Priştine Müdürü Ülker de hem dün başkent Priştine'de hem de bugün Prizren'de düzenlenen konserlerde, Kosova Kültür Bakanı Hajrulla Çeku'nun da aralarında bulunduğu sanatseverlerin ilgi göstermesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

YEE'nin yıl boyunca Kosova'da düzenleyeceği faaliyetlere de değinen Ülker, "2022 yılında Türkçe kurslarımızda çok ciddi bir hedef kitlemiz var, ona ulaşmayı düşünüyoruz. Anlık 1300 civarında kursiyer ile devam ediyoruz. Bilim takımları ve gençlik kamplarıyla, gençlik faaliyetleri ve bunların daha çok Türkiye'de buluşmalarını hedefleyen faaliyetler düzenleyeceğiz. Ayrıca geleneksel Türk okçuluğunun Kosova genelinde kulüpleşmesi, yarışmalarda ve müsabakalarla oluşan etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.

1907 yılında Sultan II. Abdülhamid için satın alınmış oto-piyanonun içinde yer alan 38 eserin Tutu Aydınoğlu tarafından yeniden icra edilmesiyle oluşturulan ve Sultan'ın sevdiği Liszt, Moszkowski, Guno eserleri ile Necip Paşa'nın orijinal Hamidiye Marşı ve "Türk Muhafızları" gibi eserleri barındıran konser, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kosova'da Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu konseri düzenlendi
Kosova'da Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu konseri düzenlendi
Kosova'da Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu konseri düzenlendi

YORUMLAR
500
Masterchef'de İsmini Duyurmuştu! Sinemada İlk Rolünü Kaptı Masterchef'de İsmini Duyurmuştu! Sinemada İlk Rolünü Kaptı Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri! Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri!

Abdülhamid Han, Prizren, Kosova, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'da 'Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu' konseri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:41 Başkentte toplu taşıma ücretlerine zam geldi! Tam biniş ücreti 6,5 lira oldu
20:34 Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
19:51 Bakan Koca'dan dikkat çeken 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
19:48 ABD Başkanı Biden, Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı! Ticari ilişkiler durduruldu
19:43 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi
19:24 Chelsea'ye talip olan iş insanı Muhsin Bayrak'tan yeni açıklama geldi: "Kulübü satın alabilirsiniz" dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 22:03:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova'da "Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu" konseri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement