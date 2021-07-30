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Kosova'nın judodaki olimpiyat şampiyonluklarına güç veren kent: İpek - Son Dakika

Kosova'nın judodaki olimpiyat şampiyonluklarına güç veren kent: İpek

30.07.2021 15:30

Balkanların en genç ülkesi Kosova'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında elde ettiği 2 altın madalya, uzun yıllar yapılan çalışmaların bir sonucu olarak görülüyor.

Balkanların en genç ülkesi Kosova'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında elde ettiği 2 altın madalya, uzun yıllar yapılan çalışmaların bir sonucu olarak görülüyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 2014'te tanınan Kosova, tarihinde ikinci kez katıldığı olimpiyatlarda tamamı judoda toplam 3 altın madalyaya ulaşarak, tarihi bir başarıya imza attı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Majlinda Kelmendi, kadınlar 52 kiloda birinci olarak ülkesine ilk altın madalyayı getirmiş ve Tokyo 2020'de elde edilen başarıların da adeta habercisi olmuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise Distria Krasniqi 48 kiloda, Nora Gjakova da kadınlar 57 kiloda altın madalya elde ederek geleneği sürdürdü.

Yaklaşık 1,8 milyon nüfusa sahip Kosova'nın tarihine olimpiyat şampiyonları olarak geçen 3 judocunun da ülkenin kuzeybatısındaki İpek şehrinde yetişmeleri dikkati çekti.

Krasniqi: "Bu başarılar tesadüf değil"

Kosova Olimpiyat Komitesi (KOK) Başkanı İsmet Krasniqi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde edilen başarıların judo antrenörü Driton Kuka'nın devamlı çalışmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Bu olimpiyatlarda judoda beklentilerinin büyük olduğunu aktaran Krasniqi, ekibin en azından Kosova'ya madalyasız dönmeyeceğine hep inandıklarını kaydetti.

Şimdi iki altın madalyaya sahip olduklarını belirten Krasniqi, "Bu başarılar tesadüf değil. Kazanılan madalyalar, şampiyon judocularla 20 yıldır çalışan bizim uluslararası ustamız, antrenörümüz Driton Kuka ile Kosova Judo Federasyonunun çabalarının sonucudur. 2016 Rio'da ilk altın madalyayı elde eden Majlinda Kelmendi, sporcularımıza önemli bir kapı açtı." diye konuştu.

Gelecekteki olimpiyatlarda daha fazla başarı hedeflerinin olduğunu vurgulayan Krasniqi, "Etki o kadar büyük ki birçok ülke artık Kosova'yı spor sayesinde daha fazla tanıyor. Bugünlerde Tokyo 2020'de, Kosova gibi küçük bir ülkenin nasıl iki altın madalya kazandığı birçok medya tarafından sorulan bir soru." ifadelerini kullandı.

Krasniqi, Tokyo 2020'nin sona ermesinden hemen sonra Paris 2024 için çalışmalara başlayacaklarını ve orada daha fazla sporcu ile yarışmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Şampiyonların kenti: İpek

Olimpiyat şampiyonu sporcuların yetiştiği İpek kentindeki Ippon Judo Kulübü, yaklaşık 400 sporcunun eğitimi için yeterli alan ve imkana sahip.

Kosova Judo Federasyonu Sekreteri Korab Morina, olimpiyat şampiyonu Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova ve Distria Krasniqi'nin de sporcusu olduğu kulüpte her gün düzenli olarak yaklaşık 6 saat antrenman yapıldığını aktardı.

Kulüpte çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu 400 genç judocunun bulunduğunu dile getiren Morina, uluslararası arenada elde edilen başarıların bu spora ilgiyi daha da artırdığını vurguladı.

Kulüpte 2016 Rio ile 2020 Tokyo şampiyonlarının da antrenman yaptıklarını belirten Morina, "Kazanılan başarılar, burada yapılan çalışmalara, yeni jenerasyona motivasyon sağlıyor. Onların model olarak gördüğü Majlinda, Nora, Distria, Loriana ve Akili var. Genç judocuların da Kosova'ya başarılı sonuçlar getirmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İpekli vatandaşlar, hemşehrilerinin başarısından memnun

Gençliğinde karateyle ilgilenen İpek şehrinden Cavit Şala, bu kentten yetişen judocuların başarısının sırrının iç içe geçmiş birkaç öğede saklı olduğunu anlattı.

Dağlık bölgenin elverişli doğası, iyi toprakta yetiştirilen yiyecekler ve antrenörlerin azimli çalışmalarının İpekli judoculara başarı getirdiğini kaydeden Şala, "İlk olarak, İpek kenti ve çevresindeki halk her zaman sporcu olmuştur. Bu ister futbol, ister karate veya boks olsun, her zaman sporcular çıkmıştır. İkincisi temiz hava. Üçüncü nokta ise çok iyi bir antrenöre sahip olmaları. İpek'te başka iyi antrenörler de var." değerlendirmesinde bulundu.

Kent halkından Kujtim Bardhi de başarının sırrının İpek şehri ile onları biyolojik olarak daha da güçlendiren kaynakların olduğunu savundu.

Ülke kurumları tarafından Kosovalı judoculara daha fazla yardım edilmesi gerektiğini söyleyen Bardhi, "Antrenörü verdiği röportajlarda takip ediyorum. Driton Kuka'yı tebrik ediyorum. 100 milyon nüfuslu halkların bile erişemediği bir başarı var. Ancak burada kızların azmi ve profesyonel bir antrenörün iradesi mevcut." diye konuştu.

Farklı spor dallarıyla ilgilenen Sami Kastrati ise İpekli judocuların başarılarının ana anahtarının antrenörleri Driton Kuka olduğunu söyleyerek, "Yıllardır bu sporla ilgileniyor ve başarı için gerekli motivasyona sahip. Çocukluktan beri tanıyorum. Beraber futbol oynamışlığımız da var. Umarım başta devletimiz olmak üzere herkes onu destekler." ifadelerini kullandı.

Kosova, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na farklı dallarda 11 sporcu ile katıldı.

Kosova'nın judodaki olimpiyat şampiyonluklarına güç veren kent: İpek
Kosova'nın judodaki olimpiyat şampiyonluklarına güç veren kent: İpek
Kosova'nın judodaki olimpiyat şampiyonluklarına güç veren kent: İpek
Kosova'nın judodaki olimpiyat şampiyonluklarına güç veren kent: İpek

Olimpiyat, Kosova, Tokyo, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kosova'nın judodaki olimpiyat şampiyonluklarına güç veren kent: İpek - Son Dakika Spor


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