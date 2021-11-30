Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi'nden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ziyaret - Son Dakika

Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanı Duda Balje, Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanvekili Almir Veliji Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu makamlarında ziyaret etti.

Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanı, Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyon Başkanı DudaBalje, Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanvekili ve Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Almir Veliji ile danışmanları Jakuta Haskuka; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu makamlarına ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ve Kosova arasındaki asırlardır süregelen kardeşlik bağının önemine değindikten sonra iki ülke arasında gerçekleştirilmesi muhtemel iş birlikleri görüşüldü. Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanı Duda Balje, Kosova'daki azınlık toplumların hakları hakkında bilgi vererek, Kosova'daki başı kapalı kadınların çalışma hayatına daha yoğun şekilde entegre edilmesi hususunda neler yapılabileceğini konuştu. Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Almir Veliji ise göstermiş oldukları misafirperverlik için Yalçın Topçu'ya teşekkür ederek iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha kuvvetli bir şekilde devam etmesini diledi.

Konuklara ziyaretleri için teşekkür eden Yalçın Topçu, "Milletvekilim nazik ziyaretleriniz için teşekkür ediyor, Kosova'da öğrenci servisine yapılan saldırıda hayatını kaybeden iki öğrenci ve muavin için sizlerin şahsında vefat edenlerin ailelerine ve Kosova halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye ile Kosova arasında, siyasi ve ticari ilişkiler yanında çok derin tarihi ve kültürel bağlar ve iki ülke halkı arasında akrabalık vardır. Türk, Arnavut ve Boşnak kardeşlerimiz, Kosovalı oldukları kadar da Türkiyelidirler. Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını, ilanından 1 gün sonra 18 Şubat 2008 tarihinde tanımış ve tüm ülkelere Kosova Cumhuriyeti'nin tanınması için çağrıda bulunmuştur. Türkiye; Kosova'da ve Balkanlar'da barışın, refahın, güvenliğin, birliğin ve beraberliğin hakim olmasını arzu eder" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)