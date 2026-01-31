Kostas Sloukas, Euroleague Haftanın MVP'si - Son Dakika
Kostas Sloukas, Euroleague Haftanın MVP'si

Kostas Sloukas, Euroleague Haftanın MVP\'si
31.01.2026 18:18
Panathinaikos'un Kostas Sloukas, 25. hafta MVP'si seçilerek 6. kez bu ödülü kazandı.

Euroleague'de 25. haftanın MVP'si (En değerli oyuncusu) Yunan ekibi Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

Euroleague'de 25. haftanın sona ermesinin ardından MVP'de belli oldu. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Fransa deplasmanında ASVEL'i 79-78'lik skorla mağlup ettiği maçta önemli performans sergileyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, haftanın MVP'si seçildi. Sloukas, müsabakada 26 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynarken, 36 verimlilik puanı aldı.

36 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

