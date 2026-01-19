Koşukavak: Hakem bizi orta saha geçirmedi - Son Dakika
Koşukavak: Hakem bizi orta saha geçirmedi

19.01.2026 20:16
Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor maçının ardından hakemi eleştirdi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hakem ikinci yarıda bizi orta sahayı geçirmedi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İki takım için de zor bir maçtı. Alt sıralardan kurtulmak istiyorduk. Maç ile ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Biz rakibimize göre çok üstün oynadık. Bir de eskiden aynı bölgenin hakemini o bölgenin takımının maçını yönettirmiyorlardı. Şimdi öyle şeyler de çıktı, anlayamadım. Bir gol attık, ben 10 defa izledim ofsayt değil. Ofsayt verdiler. 1-0 geriye düştükten sonra 2-1 öne geçtik. Hakem ikinci yarıda bizi orta sahayı geçirmedi. Biz atak yaparken her şeye faul çaldı. Garip bir maç oynadık. Deplasmanda kazandığımız 1 puana sevinemiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

