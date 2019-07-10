Son Dakika Haberleri: KOTO heyetinden KBB Genel Sekreteri Gündoğdu'ya ziyaret
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KOTO heyetinden KBB Genel Sekreteri Gündoğdu'ya ziyaret

1 saat önce

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve beraberindeki yönetim kurulu heyetiyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

KOTO heyetinden KBB Genel Sekreteri Gündoğdu'ya ziyaret, System.String[]
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Görüşmede, 'KOTO-KBB işbirliğinde Kocaeli için omuz omuza çalışacağız' mesajı verildi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ve Abdurrahman Çuhadar'dan oluşan heyet, temmuz ayı başında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine başlayan Balamir Gündoğdu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

GÜNDOĞDU: KOTO OLARAK ÇOK ÖNEMLİ

BİR GÖREV ÜSTLENİYORSUNUZ

KOTO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden KBB Genel Sekreteri Gündoğdu, iş dünyasının öncü kuruluşları olan Odaları çok önemsediklerini ifade ederek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi teşkilatlanma olarak çok iyi durumda. Yapısı çok iyi ve oturmuş. Sistem makine gibi çalışıyor. Bizler de, sizlerin destekleriyle bu makineye gereken katkıyı sunacağız. Hem Oda olarak hem bireysel olarak çok önemli bir iş yapıyor, ülkeye, devlete katkı sağlıyorsunuz. İstihdam oluşturuyorsunuz. Biz de sizlere katkı sunmak için her zaman hazırız" dedi.

BAŞKAN BULUT: KURUMLARARASI UYUM ÖNEMLİ

KOTO Başkanı Bulut, Kocaeli'nin ekonomik ve ticari gücünü ifade ederek başladığı konuşmasında, kurumlararası işbirliğinin, kentlerin geleceği için önemine de vurgu yaptı. KOTO olarak kurumsal diyalog ve uyumu çok önemsediklerini ifade eden Başkan Bulut, "Kentimize hoş geldiniz. Kocaelimiz ve iş dünyamız için faydalı işbirliklerine imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. KOTO olarak, bizlere ihtiyaç duyduğunuz noktada desteğe hazırız" dedi. Görüşmede, KOTO-KBB işbirliğinde Kocaeli için omuz omuza çalışacağız' mesajı verildi.

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:55 Kaynak: Bültenler
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