Kötü Amaçlı Yazılıma Sahip Olduğunuz 7 İşareti ve Bundan Kurtulmanın Yolları?

Kutudan çıkan yepyeni bir bilgisayar çok büyük bir keyif. Ama, önceden yüklenmiş olarak gelen bazı kötü amaçlı yazılımları temizlemeniz gerekebilir, ancak bu yeni bilgisayar en etkili şekilde çalışır. Buradan her şey yokuş aşağı, ne yazık ki. Bir süre sonra işler karışmaya başlar. Çarpıcı derecede yüksek hızın keyfini çıkarmak yerine, dönen "bekle" simgelerinin uzmanı olursunuz. Yüklediğiniz programların karması birbirine uymayabilir ve tuhaf davranışlara neden olabilir. Ancak bazen, yavaş bir sistem veya garip bir davranış, içe dönük ve korkunç bir kötü amaçlı yazılım istilasının dışa dönük ve görünür bir işareti olabilir. Bilgisayarınız yavaş mı, yoksa kötü amaçlı yazılım mı onu aşağı çekiyor? Nasıl bilebilirsin? Aşağıdaki yedi uyarı işaretinden herhangi birini fark ettiyseniz, kötü amaçlı yazılım sorununuz olabilir.

Kötü amaçlı yazılım korumasının kurulu olması, bu uyarı işaretlerini görmezden gelebileceğiniz anlamına gelmez. Yazılım mükemmel değildir ve bazen yepyeni bir sıfır gün kötü amaçlı yazılım saldırısı, en azından korumanızın tedarikçileri bir güncelleme yayınlayana kadar güvenliğinizi geçebilir.

1. Popup Reklamlar Her Yerde Açılır

Adware programları eskisi kadar yaygın olmasa da kurbanlarını reklam bombardımanına tutuyor. Bazen meşru ürünler için reklamlardır ve birisi reklamı her tıkladığında reklam yazılımı faili için bir ortaklık ücreti netleştirir. Diğer zamanlarda, PC'nize daha fazla kötü amaçlı yazılım bırakmaya çalışacak kötü amaçlı web sitelerine bağlantılar içerirler.

2. Tarayıcınız Sürekli Yönlendiriliyor

Her site yönlendirmesi kötü amaçlı değildir, ancak DuckDuckGo veya Google'a ulaşmaya çalışmanın sizi tanımadığınız bir arama sitesine götürdüğünü fark ederseniz, bir sorununuz var demektir. Bazen yeniden yönlendirme daha az fark edilir. Örneğin, bir bankacılık Truva Atı, tarayıcınızı tıpkı bankanızın gerçek sitesine benzeyen sahte bir siteye yönlendirebilir. Bu durumda tek ipucunuz Adres çubuğundaki tanıdık olmayan URL'dir. Yeniden yönlendirme saldırıları genellikle tarayıcı uzantılarına dayanır, bu nedenle bir sorundan şüpheleniyorsanız tarayıcı ayarlarınıza gidin ve bilerek yüklemediğiniz uzantıları devre dışı bırakın veya silin. Oradayken, düzenli olarak kullanmadığınız tüm uzantıları devre dışı bırakın.

3. Bilinmeyen Bir Uygulama Korkunç Uyarılar Gönderiyor

Sahte antivirüs programları (korku yazılımı da denir) oluşturmak ve dağıtmak kazançlı bir iştir. Failler, sisteminize sahte antivirüsü sokmak için indirmeleri veya diğer gizli teknikleri kullanır, ardından uydurulmuş güvenlik tehditleri hakkında endişe verici uyarılar görüntüler. Sahte AV ile kötü amaçlı yazılım taraması, aslında hiçbir şey yapmadığından ücretsiz ve süper hızlıdır. Ancak, sahte AV'den bulduğu sorunları çözmesini safça isterseniz, önce namluda nakit talep ettiğini göreceksiniz.

4. Sosyal Medyanızda Gizemli Gönderiler Görünüyor

Facebook ve diğer sosyal medya sitelerine odaklanan kötü amaçlı yazılımlar, sahte gönderiler veya DM'ler oluşturarak yayılır. Tipik olarak, bu gönderiler, "Oha gerçekten o kadar sarhoş muydun? Şu resme bak!" gibi bir tür kışkırtıcı ifade içerir. Sahte olana kanan ve bağlantıyı tıklayan herkes, kötü amaçlı yazılımın bir sonraki kurbanı olur.

5. Fidye Talepleri Alıyorsunuz

Bazı kötü amaçlı yazılım programları, bilgisayarınızı veya verilerinizi tam anlamıyla fidye için tutar. Açık fidye yazılımı tehditleri, tüm resimlerinizi ve belgelerinizi şifreler ve onları geri almak için ödeme yapmanızı ister. Daha da kötüsü, tüm bilgisayarınızı şifreleyen ve kilidini açmak için ödeme yapmadığınız sürece onu işe yaramaz hale getirenlerdir. Diğerlerinin hepsi blöf ve yaygaradır. Örneğin, sözde FBI'dan veya başka bir kurumdan, bilgisayarınızın spam göndermek veya porno izlemek için kullanıldığını belirten ve tekrar kullanmanıza izin verilmeden önce para cezası ödemenizi talep eden bir uyarı görüntüleyebilirler. Elbette ödeme yapsanız bile belgelerinizi geri alamayabilirsiniz. Antivirüs uygulamaları ve güvenlik paketleri çoğu kötü amaçlı yazılıma karşı koruma sağlamalıdır, ancak güvenlik cephanenize özel bir fidye yazılımı koruma yazılımı ekleyerek güvenliği iki katına çıkarabilirsiniz.

6. Sistem Araçlarınız Devre Dışı Bırakılmıştır

Akıllı bir kullanıcı, kötü amaçlı yazılım olduğundan şüpheleniyorsa, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanarak araştırmak veya ayarları kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni başlatabilir. Birdenbire bu veya diğer sistem araçlarını kullanmaya çalışmanın, Yöneticinizin bunları devre dışı bıraktığını söyleyen bir mesajı tetiklediğini fark ederseniz, bu, sisteminizde kötü amaçlı yazılım tarafından kendini savunma girişimi olabilir.

7. Her Şey Tamamen Normal Görünüyordur

Doğru. Bazı kötü amaçlı yazılım türleri, görünür bir iz bırakmadan tüm etkinlikleri gizlemek için ellerinden gelenin en iyisini yapar. Olağandışı bir şey fark etmeseniz bile, sisteminizdeki bir botun, belki de bir DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) saldırısına katılmak için komuta ve kontrol sisteminden sessizce talimat bekliyor olması mümkündür. Bir Uzaktan Erişim Truva Atı (veya başka bir casus yazılım türü), fark etmemeniz için sessiz kalarak kişisel bilgilerinizi topluyor olabilir.

Tamam Kötü Amaçlı Yazılımınız Var. Şimdi ne olacak?

Kötü amaçlı yazılımın PC'nize yerleştiğini düşünüyorsanız, hemen güçlü bir virüsten koruma uygulaması veya güvenlik paketi yükleyin. Zaten bir tane var mı? Demek görünüşe göre kötü amaçlı yazılım korumanız aşılmış - olur öyle. Virüsten koruma programınızın en son kötü amaçlı yazılım tanımlarına sahip olduğundan emin olmak için bir güncellemeyi manuel olarak çalıştırın ve ardından tam bir tarama çalıştırın.

Hala istenmeyen bir uygulamanız varsa, normal güvenlik yazılımınızın kurtulamadığı (veya yalnızca sisteminizin temiz olduğundan iki kat emin olmak istiyorsanız), Malwarebytes gibi yalnızca agresif bir temizleme aracıyla bilgisayarınızı yeniden tarayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı güvenlik sorunlarınızı daha da kötüleştirmeye davet etmeden önce, bu kötü, kötü niyetli programı mümkün olan en kısa sürede sisteminizden çıkarmak için ne gerekiyorsa yapın.

Acil sorunla ilgilendikten sonra, savunmalarınızı kontrol edin. Yüksek not alan bir virüsten koruma veya güvenlik paketi kurduğunuzdan ve her şeyin güncel olduğundan emin olun. Bu, yerel verilerinizi korumaya özen göstermelidir. Başka bir koruma katmanı için sanal bir özel ağ veya VPN kurun. VPN, internet bağlantılarınızı şifreli bir kanal üzerinden çalıştırarak, aktarım sırasında bile verilerinizi korur.