Son Dakika Haberleri: Kovalamaca sonucu motosikletini geri aldı
Son Dakika 3. Sayfa Kovalamaca sonucu motosikletini geri aldı

Kovalamaca sonucu motosikletini geri aldı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalınan motorunun cadde üzerinde seyir halinde olduğunu gören sahibi, yaşanan kovalamacanın ardından motosikletini teslim aldı.

Kovalamaca sonucu motosikletini geri aldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalınan motorunun cadde üzerinde seyir halinde olduğunu gören sahibi, yaşanan kovalamacanın ardından motosikletini teslim aldı. Motosikleti çalan şahıs kaçarak kayıplara karıştı.


Husam Hac Husein'e ait 16 MA 134 plakalı motosiklet otogar mevkiinde çalındı. İş yerine giderken motosikletini gören Husam Hac Husein, arkadaşından aldığı farklı bir motosiklet ile kendi motosikletini takip etmeye başladı. Hırsızın durmamasının ardından kovalamaca Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde son buldu. İsminin Serkan Ö. olduğu tespit edilen hırsız, motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerie yapılan incelemelerin ardından Serkan Ö.'nün yakalanması için çalışmalara başladı. - BURSA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, Hac, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yoldan geçen kişiyi babam diye tanıtıp rehin bıraktı, motosikleti çalıp kaçtı
Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:52:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kovalamaca sonucu motosikletini geri aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]