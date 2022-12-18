Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı: Bizi yaktınız memur bey - Son Dakika
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Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı: Bizi yaktınız memur bey

18.12.2022 00:59

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine gitmekte olan polisin önüne aracını sürüp kaçan sürücünün 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüsünün, "Çağıralım ehliyetli birini, yürüyüp gidelim buradan. Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın, gidelim buradan. Bizi yaktınız memur bey" sözleri şaşkına çevirdi.

Bursa'da İnegöl'den Alanyurt'a seyreden sürücü Suat Y.(37), 16 APG 993 plakalı otomobilini, aynı yöne kendi aracıyla seyir halinde olan polisin aracının üzerine sürdü. Polis, manevra yaparak kazayı önledi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. İhbar üzerine meslektaşları da polis otolarıyla sürücüyü durdurmak istediler. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu, 16 APG 993 plakalı otomobil Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde durduruldu.

"BİZİ YAKTINIZ MEMUR BEY"

Sürücünün aracı polis ekiplerince arandı. Sürücü Suat Y. "Sabaha kadar arayın. Çağıralım ehliyetli birini, yürüyüp gidelim buradan. Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın, gidelim buradan. Bizi yaktınız memur bey. Üfleyeceğimiz bir şey varsa üfleyelim hemen buradan gidelim. Yedik mi cezayı?" dedi.

HEM EHLİYETSİZ HEM DE ALKOLLÜ!

Yapılan alkol testi sonucu sürücünün, 2.30 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 Bin 674 TL cezai işlem uygulanırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA
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Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı: Bizi yaktınız memur bey - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı: Bizi yaktınız memur bey - Son Dakika
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