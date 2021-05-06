Kovid-19'dan hayatını kaybeden AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Karakaya, dualarla toprağa verildi - Son Dakika

Yakalandığı koronavirüs hastalığından hayatını kaybeden AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Karakaya, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Beyşehir Şehir Kabristanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Karakaya'nın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, teşkilat mensupları, siyasi partilerin temsilcileri, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Karakaya, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış, ancak haftalardır verdiği yaşam mücadelesini dün kaybederek 64 yaşında hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Karakaya'nın vefatı dolayısıyla AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, BBP Beyşehir İlçe Teşkilatları da yayımladıkları taziye mesajı ile Karakaya'ya Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.