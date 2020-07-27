Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü

ANKARA/BUENOS Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ülkelerden Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 555, Meksika'da 306, Hindistan'da ise 708 kişi hayatını kaybetti.

ANKARA/BUENOS Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ülkelerden Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 555, Meksika'da 306, Hindistan'da ise 708 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 555 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 87 bin 4'e, vaka sayısı da 24 bin 578 artarak 2 milyon 419 bin 91'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 483 bin 982 vaka ve 21 bin 606 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı, 1 milyon 634 bin 274 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 306 artarak 43 bin 680'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vakası sayısı da 5 bin 480 artışla 390 bin 516'ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 251 bin 505 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı, ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 708 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 771'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 49 bin 931 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 435 bin 435'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 917 bin 568 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşının Ayasofya için söylediği "ortak ev" ifadesini düzeltti Yürüyen merdiven çökünce içine düşen talihsiz kadın ölümden döndü Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında         
11:30
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor         
11:29
Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı         
11:28
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek         
11:08
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı         
10:54
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi         
10:44
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü         
10:40
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum         
10:28
Bursalı bıçakçıların koronavirüse karşı ürettiği özel bıçaklar yoğun rağbet görüyor Bursalı bıçakçıların koronavirüse karşı ürettiği özel bıçaklar yoğun rağbet görüyor         
10:26
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada         
10:14
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü         
10:08
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı         
09:53
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu         
09:41
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor         
09:39
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:35
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
09:22
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı         
08:58
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı         
07:26
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı         
02:27
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:21
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak         
21:07
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü         
20:07
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti         
18:44
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı         
18:01
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti         
17:58
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede         
17:43
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 14:46:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei